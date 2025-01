Pokémon-Sammelkartenspiel: Seltene, teuer verkaufte Prototyp-Karten sollen gefälscht sein

Sammelkarten-Enthusiasten werden es wissen: Vor der Einführung des Pokémon-Sammelkartenspiels wurden Prototyp-Karten erstellt, anhand derer die Spielmechanik getestet wurde. Diese Karten sind – na klar – unglaublich selten; ihre Kopien gingen im Laufe der Zeit verloren oder in Privatsammlungen unter.

Im letzten Jahr tauchten vermeintlich Hunderte dieser Karten auf Auktionsseiten auf, wobei die meisten aus der Privatsammlung von Takumi Akabane stammen – einem der sechs Hauptschöpfer des Pokémon-Sammelkartenspiels.

Das Pokémon-Kartenbewertungsunternehmen CGC arbeitete mit Akabane zusammen, um diese Prototypkarten zu „verifizieren“. Nach der Verifizierung durch CGC wurden einige dieser Karten aufgrund ihrer Seltenheit und ihres Zustands bei Auktionen für bis zu 55.000 US-Dollar verkauft.

Es gibt einen Haken

Nun scheint es aber, dass einige dieser Karten, darunter auch jene aus Akabanes Sammlung, tatsächlich letztes Jahr gedruckt worden sein könnten. In einem Beitrag im Elite Fourum hat ein User namens PRF – der einige dieser Prototypkarten gekauft hat – behauptet, dass es sich um Repliken handelt, die im Juni 2024 auf einem kommerziellen Drucker gedruckt wurden.

Entdeckt wurde dies dadurch, dass moderne Drucker auf allem, was sie drucken, Metadaten in Form von extrem schwachen Mustern hinterlassen. Diese Muster sind in hochauflösenden Scans oder unter bestimmten Lichtbedingungen zu sehen.

In einer Erklärung gegenüber Pokébeach sagte PRF: „Es war wirklich entmutigend, das herauszufinden. Mehr als den finanziellen Aspekt fand ich es cool, ein Stück Geschichte zu besitzen und es ist bedauerlich, dass es so gekommen ist.“

Alt Auction House, eines der Auktionshäuser, die diese Karten verkaufen, erklärt: „Uns sind die jüngsten Behauptungen bezüglich von CGC bewerteter Pokémon-Prototyp- und Playtest-Karten bekannt, die auf verschiedenen Plattformen verkauft wurden. CGC hat uns versichert, dass sie diese Anschuldigungen ernst nehmen und eine gründliche Prüfung durchführen.

