Ein Konsolen-exklusiv für Xbox gestartetes Spiel ist das Highlight bei PlayStation Plus im Februar

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus im Februar vorgestellt. Abonnenten aller Abo-Stufen dürfen sich über drei neue Games freuen. Zur Monatsmitte wird Sony dann wie immer noch nachschieben, worauf sich Abonnenten der „Extra“- und „Premium“-Stufen zusätzlich freuen dürfen.

Ab dem 4. Februar verfügbar:

Payday 3 (PS5)

High On Life (PS4 & PS5)

PAC-MAN WORLD Re-PAC (PS4 & PS5)

Sony verweist außerdem darauf, dass Fans noch bis zum 3. Februar die Chance haben, die Januar-Spiele Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5), Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4) und The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4 & PS5) einzulösen.

High on Life ist für viele Abonnenten möglicherweise das Highlight in diesem Monat. Das Spiel erschien erstmals am im Dezember 2022 exklusiv für Xbox und PCs. Im Juli 2023 wurde dann noch eine Version für PlayStation veröffentlicht – und die schafft es jetzt zu PlayStation Plus.

