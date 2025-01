Super Mario Party Jamboree tritt einem elitären Club in Deutschland bei und erhält „Doppel-Patin“

Zur Monatsmitte hat der Branchenverband game einmal mehr Spiele ausgezeichnet, die hierzulande einen magischen Meilenstein erreicht haben. Was Verkaufszahlen angeht natürlich – Game Sales Award nennt man das deshalb. Für den zurückliegenden Januar wurden vier Spiele ausgezeichnet. Die kumuliert in mit Vormonaten mindestens auf 100.000 verkaufte Einheiten hierzulande zurückblicken.

Je eine Gold-Auszeichnung bekommen Dragon Age: The Veilguard, EA SPORTS F1 24 und NBA 2K25 für 100.000 Einheiten. Super Mario Party Jamboree tritt dem elitären Club der „Doppel-Platin“-Awardträger bei. Diesen Status erreichen hierzulande jährlich nur eine Handvoll Spiele.

Assassin’s Creed Mirage und The Last of Us Part II sind beispielsweise „Doppel-Platin“-Träger. Helldivers 2 war erhielt zuletzt auch diese Auszeichnung. Andere ebenfalls sehr erfolgreiche Spiele wie Dragon’s Dogma II, Final Fantasy VII Remake und Rebirth oder Spider-Man 2 können davon nur träumen.

Noch exklusiver ist nur der „Multi-Platin“-Club (600.000 Einheiten) um beispielsweise Call of Duty, gelegentlich Super Mario, EA Sports FC und Hits wie Hogwarty Legacy und Zelda: Tears of the Kingdom. Mal sehen, was 2025 noch bereithält.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

Bildmaterial: Super Mario Party Jamboree, Nintendo