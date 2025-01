PlayStation Plus im Januar mit Like a Dragon Gaiden und diesen weiteren Games und Klassikern

Pünktlich zur Monatsmitte hat Sony das Line-up für das Update des Spiele-Katalogs vorgestellt. Ab dem 21. Januar 2025 gibt es für Extra- und Premium-Abonnenten eine ganze Reihe neuer Games, allen voran Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Auch God of War Ragnarök dürfte für viele Fans ein Highlight sein.

Das Line-up bei Extra:

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Bei PlayStation Plus Premium:

Indiana Jones und der Stab der Könige | PS4, PS5

MediEvil II | PS4, PS5

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment