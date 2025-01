Pokémon knackt einen Rekord, über den sich nicht alle Fans freuen

Es ist wahrscheinlich nicht so, dass Pokémon-Fans sich langweilen. Der Tag beginnt mit der Auswertung der Schlafdaten in Pokémon Sleep, bevor das erste Boosterpack in Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket geöffnet wird. Durch den Tag geht es mit Pokémon GO und am Abend spielt einen der vielen Pokémon-Klassiker oder schnappt sich eine Top-Trainer-Box zur neuen Erweiterung „Prismatische Entwicklungen“ zum Sammelkartenspiel. Wenn man eine bekommen hat.

Doch es ist tatsächlich so, und das haben viele Fans auch schon bemerkt: Nie haben sie länger auf ein neues Pokémon-Maingame gewartet als jetzt. Die Pokémon-Hauptreihe erlebt jetzt offiziell die längste Pause zwischen zwei Veröffentlichungen seit Beginn der Serie.

Während in der Vergangenheit höchstens zwei Jahre zwischen den Hauptspielen lagen, sind seit den letzten Veröffentlichungen im Jahr 2022 bereits drei Jahre vergangen. Damit übertrifft die aktuelle Wartezeit die bisher längste Lücke, die sich von Pokémon Schwert und Schild (2019) bis zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (2021) erstreckte, wie GameRant feststellt.

Im Jahr 2022 erschienen mit Pokémon Karmesin und Purpur sowie Pokémon Legenden: Arceus gleich zwei Hauptspiele. Seitdem hat es keine neue Veröffentlichung mehr gegeben, wenngleich Karmesin und Purpur 2023 eine umfangreiche Erweiterung erhielten. Diese lange Wartezeit könnte für einige Fans enttäuschend sein, doch ein neues Spiel für 2025 wurde bereits angekündigt: Pokémon Legenden: Z-A für Nintendo Switch. Gleichwohl: Viel wissen wir darüber nicht. Eigentlich fast gar nichts.

2025 könnte ergiebig werden

Das dürfte sich möglicherweise im Rahmen der nächsten Pokémon Presents ändern, die allerorts für den Pokémon Day am 27. Februar 2025 erwartet wird. Vielleicht bestätigen sich dann auch die Gerüchte um ein zweites Hauptspiel, das 2025 erscheint. Es soll allerdings angeblich nicht zur neuen 10. Generation gehören. Trotzdem würde 2025 für Fans, nach der langen Wartezeit, doch noch recht ergiebig werden.

Die zehnte Generation wird frühestens für 2026 erwartet, was eine ähnlich lange Pause zwischen zwei Generationen bedeuten würde wie zwischen Pokémon Diamant und Perl (2006) und Pokémon Schwarz und Weiß, das 2010 erschienen ist.

