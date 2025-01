INAYAH – Life After Gods angelt sich nach Kickstarter-Erfolg auch einen Publisher

ExoGenesis Studios hat sich Publisher Headup geangelt, um das Metroidvania INAYAH – Life After Gods noch in diesem Jahr weltweit auf PCs und Konsolen zu veröffentlichen. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne will ExoGenesis Studios die Expertise von Headup nutzen, um das Spiel einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Headup für die Veröffentlichung von INAYAH – Life After Gods“, erklärte Konstantin Okorochkov, CEO von ExoGenesis Studios. „Ihre Erfahrung mit unserem Kern-Genre und ihre umfassende Expertise im Konsolen-Publishing machen sie zu einem hervorragenden Partner, um unsere Vision Spielern weltweit zugänglich zu machen.“

Auch Dieter Schoeller, CEO von Headup, zeigte sich begeistert: „Wir sind begeistert, ExoGenesis Studios dabei zu unterstützen, INAYAH zu Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Das Team von ExoGenesis hat ein starkes narrative Gameplay-Erlebnis geschaffen, und wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein, um ein globales Publikum zu erreichen.“

INAYAH – Life After Gods wird im ersten Quartal 2025 für PCs erscheinen, gefolgt von einer neu angekündigten Veröffentlichung auf Nintendo Switch, PlayStation und Xbox später im Jahr. Parallel dazu veranstaltet ExoGenesis Studios eine Demo-Speedrun-Challenge, bei der Fans ihre Bestzeiten in der aktuell verfügbaren Demo einreichen können, um Preise zu gewinnen. Die vollständigen Regeln und Anforderungen sind in diesem Steam-Beitrag einsehbar.

Das Spiel erzählt die Geschichte der verwaisten Außenseiterin Inayah, die sich in den Überresten einer hochentwickelten außerirdischen Zivilisation auf die Suche nach ihrem Stamm begibt. Geleitet vom Geist ihres verstorbenen Mentors durchquert sie eine gespaltene Welt, schmiedet neue Beziehungen und deckt Geheimnisse auf, die ihre Definition von Familie verändern. Dabei bietet das Spiel zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten und ein RPG-ähnliches Fortschrittssystem.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: INAYAH: Life After Gods, ExoGenesis Studios, Headup Games