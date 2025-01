Black Myth: Wukong holt sich die deutsche PS5-Krone von Astro Bot zurück

In den aktuellen deutschen Videospielcharts muss Astro Bot die Krone wieder abgeben. Der erneute Höhenflug, vermutlich entfacht aus einer Kombination von Weihnachtsgeschäft und „The Game Awards“-Fame, endet in der letzten Woche.

Black Myth: Wukong übernimmt die Krone in den PS5-Charts, Astro Bot rückt auf den zweiten Platz. Ansonsten ist in diesem recht jungen Jahr herzlich wenig Bewegung in den Charts, was auch an fehlenden potenten Neueinsteigern liegt. So geht PS5-Bronze an Longseller Minecraft.

Im „Xbox Series“-Ranking ist mit Indiana Jones und der Große Kreis weiterhin Rätselraten angesagt. „Indy“ verteidigt den ersten Platz vor Grand Theft Auto V, das sich von Rang vier auf zwei verbessert und außerdem die PS4-Pole holt.

In den Switch-Rankings tut sich wohl erst nächste Woche etwas, wenn sich die Veröffentlichung von Donkey Kong Country Returns HD abbildet. Bis dahin darf Super Mario Party Jamboree den ersten Platz vor Mario Kart 8 Deluxe feiern. In den PC-Charts erntet der Landwirtschafts-Simulator 25 doppelt ab.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science