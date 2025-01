Das narrative Abenteuer Threefold Recital enführt euch ab sofort in eine fantastische östliche Welt

Das narrative Abenteuerspiel Threefold Recital, entwickelt von Everscape Games und veröffentlicht von INDIENOVA, wird am heutigen 14. Januar 2025 für 14,99 Euro erscheinen. Zum Launch bietet das Spiel einen Einführungsrabatt von 10 Prozent in den ersten zwei Wochen.

Das Spiel entführt euch in eine fantastische östliche Welt, die von Folklore und seltsamen Geschichten inspiriert ist. In dieser Welt koexistieren Menschen, Monster und Drachen, doch die einst wohlhabende Azure Dragon City wird von Chaos, alter Magie und wiederentdeckter Technologie erschüttert. Eine neue Dunkelheit kündigt sich an, die die Stadt in eine Krise stürzen könnte.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen drei einzigartige Protagonisten: Triratna, ein Wolf, der zum Mönch wurde und Karmalinien – die Verbindungen von Ursache und Wirkung – sehen und durchtrennen kann; Taiqing, ein Fuchs und Priester, der daoistische Zaubersprüche beherrscht; und Transia, eine Schlange und Künstlerin, die in Gemälde eintauchen und das Aussehen von Menschen verändern kann.

Die Geschichten der drei Figuren sind eng miteinander verwoben, und SpielerInnen können jederzeit zwischen ihnen wechseln, um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen und das Geheimnis hinter dem Chaos aufzudecken. Für SpielerInnen, die weniger geübt in Rätseln sind, bietet das Spiel dynamische Schwierigkeitsanpassungen und die Möglichkeit, Rätsel zu überspringen.

Das Spiel feierte bereits während des Steam Next Fests mit einer Demo Premiere, die mit dem Prolog und Triratnas Kapitel etwa eine Stunde Spielzeit bot. Diese sei von den SpielerInnen positiv aufgenommen worden, heißt es. Die Demo ist bei Steam noch verfügbar.

Hinter Threefold Recital stehen die drei erfahrenen Entwickler BulWolf, Zohar und Wolfsoul. Das Team hat das Spiel über zwei Jahre hinweg entwickelt und arbeitet derzeit an den letzten Optimierungen. Everscape Games hofft, mit dieser einzigartigen Geschichte ein breites Publikum zu erreichen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Threefold Recital, Everscape Games, INDIENOVA