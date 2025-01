Der Insider, der die „Switch 2“-Enthüllung vorhersagte, nennt Termin für nächste State of Play

Mit der „Nintendo Switch 2“ hat sich Nate The Hate endgültig einen Namen gemacht. Der Insider, der sich zuvor vor allem mit der Vorabmeldung zur nahenden Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis für PS5 profiliert hatte, hat den 16. Januar als Termin für die „Switch 2“-Enthüllung vorhergesagt.

Jetzt sind natürlich alle Augen auf weitere Aussagen des „Insiders“ gerichtet. Eine solche lässt er gleich heute folgen. Nach der heutigen Enthüllung der „Switch 2“ fragte ein Nutzer bei Twitter den Insider, ob er etwas über die nächste State of Play wissen würde. Weiß er. Natürlich.

„Wie klingt Februar?“, antwortete Nate The Hate den Nutzer. Grund genug für die Annahme: Sony wird im Februar eine State of Play ausstrahlen. Das wäre das vierte Jahr infolge im Februar – inzwischen ein gesetzter Termin.

2021 gab es im Februar eine State of Play, ebenso 2022 als man sie explizit Gran Turismo 7 widmete und im März eine weitere State of Play folgen ließ. Im Februar 2023 gab es eine State of Play und 2024 verpasste die Show den Februar nur um einen Tag, als sie am 31. Januar stattfand.

Insofern wäre eine State of Play im Februar 2025 keine große Überraschung und normalerweise würde man jetzt sagen, das ist kein sehr mutiger Tipp. Aber Nate The Hate hat eben auch die „Switch 2“-Enthüllung taggenau vorhergesagt …

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment