Earthblade ist der neue Plattformer der Macher von Celeste

Die Macher von Celeste erhielten bei The Game Awards die große Bühne, um ihr neues Projekt vorzustellen. Extremely OK Games stellten somit den Plattformer Earthblade erstmals vor. Die Veröffentlichung soll im Jahr 2024 bei Steam erfolgen.

In Earthblade schlüpft ihr in die Rolle von Névoa, ein rätselhaftes Kind, welches auf die Erde zurückkehrt. Diese liegt in Trümmern, es liegt an euch, die Geschichte zu rekonstruieren. Es warten neben der Pixelgrafik auch Erkundung, Geheimnisse und fordernde Kämpfe.

Bildmaterial: Earthblade, Extremely OK Games