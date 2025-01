„Bereit, in Konkurs zu gehen“ – Danganronpa-Schöpfer blickt düster auf sein neues Spiel

Am 24. April 2025 wird The Hundred Line: Last Defense Academy zeitgleich in Japan und im Westen veröffentlicht. Das düstere Abenteuer von Kazutaka Kodaka (Danganronpa) und Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) wird für Nintendo Switch und PC verfügbar sein.

Die Entwicklung des Titels begann vor sieben Jahren unter schwierigen Umständen, wie Kodaka unlängst in einem Interview verriet. Nach dem Bruch mit einem ursprünglichen Publisher finanzierte Too Kyo Games das Projekt durch eigene Mittel und einen Kredit. Erst später stieg Aniplex als Publisher ein und Media.Vision unterstützte die Entwicklung.

Im Neujahrs-Interview mit 4Gamer blickt Kazutaka Kodaka auf die Veröffentlichung. „Wir haben es mit allen finanziellen Mitteln und Darlehen unseres Unternehmens erstellt, da es das erste eigene geistige Eigentum von Too Kyo Games ist.“

Kodaka macht deutlich, wie wichtig der kommerzielle Erfolg des Spiels ist. „Wenn es sich nicht verkauft, sind wir bereit, in Konkurs zu gehen und uns zur Ruhe zu setzen, aber wir haben alles daran gesetzt, etwas Wertvolles zu schaffen, also freuen Sie sich bitte darauf!“

Eine Welt im Chaos

Die Geschichte dreht sich um Takumi Sumino, einen gewöhnlichen Jugendlichen, dessen Alltag durch den Angriff monströser Kreaturen zerstört wird. Inmitten dieses Chaos verleiht ihm eine mysteriöse Figur namens Sirei übernatürliche Kräfte – allerdings zu einem hohen Preis: Takumi muss sich selbst in die Brust stechen, um diese Kräfte zu aktivieren.

Takumi landet daraufhin in der „Last Defense Academy“, einer isolierten Schule, die von übernatürlichen Flammen umgeben ist. Gemeinsam mit 14 weiteren SchülerInnen wird er Teil der „Special Defense Unit“. Ihre Aufgabe: Die Schule und die Welt vor grotesken Invasoren zu beschützen – und das für genau 100 Tage.

Taktik trifft Drama

Das Gameplay von The Hundred Line: Last Defense Academy vereint taktische Kämpfe mit Elementen aus Visual Novels. SpielerInnen steuern die SchülerInnen in strategischen Gefechten und nutzen deren individuelle Spezialfähigkeiten. Gleichzeitig können Beziehungen zu anderen Charakteren aufgebaut, die Umgebung erkundet und Ressourcen gesammelt werden, um nützliche Geschenke herzustellen.

Entscheidungen spielen eine zentrale Rolle, denn jede Wahl beeinflusst die Geschichte und führt zu einem der „100 von Verzweiflung durchtränkten Enden“. Dieses außergewöhnliche Konzept verspricht eine spannende Mischung aus Strategie, Drama und emotionaler Tiefe.

via Gematsu, Bildmaterial: The Hundred Line: Last Defense Academy, XSEED Games, Aniplex, Too Kyo Games, Media.Vision