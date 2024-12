Ys: Memories of Celceta erhält nach 13 Jahren auch eine Switch-Version

Ys: Memories of Celceta wird 2025 erstmals auch für Nintendo Switch erhältlich sein – zumindest in Japan. Diese neue Version des Action-RPGs wurde kürzlich angekündigt, eine westliche Ankündigung steht jedoch noch aus.

Das Spiel wurde ursprünglich 2012 für PlayStation Vita entwickelt. Später folgten Umsetzungen für den PC im Jahr 2018 und eine PS4-Version, die 2019 in Japan und 2020 im Westen veröffentlicht wurde. Diese PS4-Version bot Verbesserungen wie Full-HD-Auflösung, 60 Bilder pro Sekunde, überarbeitete Hintergrundmusik und optimierte Steuerungsmechaniken, die sich an Ys VIII: Lacrimosa of Dana orientierten.

Welche Anpassungen oder gar zusätzlichen Inhalte die Switch-Version erhält, bleibt vorerst unklar. Fans im Westen müssen sich noch gedulden, da eine Lokalisierung bisher nicht bestätigt wurde.

Reise durch das Meer der Bäume

Die Geschichte von Ys: Memories of Celceta beginnt in der geschäftigen Stadt Casnan, die am Rand eines endlosen Waldes liegt, dem sogenannten „Meer der Bäume“. Der Held Adol Christin erwacht dort ohne Erinnerungen, nur seinen Namen kennt er noch. Gemeinsam mit einem Begleiter, der behauptet, ihn zu kennen, begibt er sich auf eine gefährliche Mission: Im Auftrag der Romun-Armee soll das Duo die weiten, unerforschten Gebiete von Celceta kartographieren. Doch diese Aufgabe ist alles andere als harmlos, denn zahlreiche Männer, die diesen Auftrag zuvor angenommen hatten, kehrten nie zurück.

Auf seiner Reise durch Celceta begegnet Adol nicht nur gefährlichen Monstern und riesigen Bossen, sondern auch Erinnerungsfragmenten, die ihm Stück für Stück seine Vergangenheit offenbaren. Er wird begleitet von verschiedenen Charakteren wie Duren und Karna, die mit ihren einzigartigen Fähigkeiten nicht nur im Kampf, sondern auch bei Rätseln und der Erkundung helfen.

Das dynamische Echtzeit-Kampfsystem erlaubt es, jederzeit zwischen den Charakteren zu wechseln, um auf die Schwächen der Gegner einzugehen. Zudem steht Adol vor der Herausforderung, sich in einem fremden Land zu beweisen, seine Erinnerungen zurückzugewinnen und die Wahrheit über die Bedrohung Celcetas herauszufinden.

