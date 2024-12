Infinity Nikki: Das Dress-Up-RPG knackt schon nach wenigen Tagen einen Meilenstein

In Windeseile hat Infinity Nikki die Marke von stolzen 10 Millionen Downloads geknackt. Das Dress-Up-RPG ist erst am 5. Dezember für PS5, PCs und Mobilgeräte erschienen – ein echter Meilenstein in so kurzer Zeit also.

Gleichwohl: Als Free-to-play-RPG mit über 35 Millionen Vorabregistrierungen und guten Kritiken zum Start war das ein Ergebnis, mit dem gerechnet werden durfte. Die Macher sind natürlich trotzdem stolz und freuen sich auf noch mehr Zuwachs.

„Lasst uns in eine strahlende und funkelnde Zukunft aufbrechen“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Acccount. Der Meilenstein wird mit Ingame-Items gefeiert, typisch für Spiele des Genres.

SpielerInnen begleiten Nikki und ihren treuen Begleiter Momo in die atemberaubenden Landschaften von Miraland, einem Reich voller Vielfalt und Überraschungen. Das Spiel verbindet Dress-Up-Elemente mit einer offenen Spielwelt und lädt zu Aktivitäten wie Angeln, Tierpflege, Styling-Wettbewerben und Rätselspielen ein.

Das Projekt profitierte vorab von der medienwirksamen Beteilitung von Kentaro Tominaga, der zuvor an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom mitwirkte. Der Weg der Mobile-Marke Nikki in die große Konsolenwelt war ein weiter. Infinity Nikki ist nämlich schon das fünfte Spiel der Reihe und wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Zuvor erschienen alle Spiele für Mobilgeräte.

Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames