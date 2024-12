Schön für Sammler: Freedom Wars Remastered könnt ihr euch jetzt auch physisch sichern

Schon am 10. Januar 2025 erscheint Freedom Wars Remastered im Westen. Auf eine physische Version müssen wir hierzulande allerdings allem Anschein nach verzichten. Für Fans des Haptischen tut sich aber einmal mehr eine Alternative auf.

So wird Bandai Namco in Asien eine Handelsversion veröffentlichen, welche auch englische Texte bietet. Diese Handelsversion wird es für Nintendo Switch und für PS5 geben und bei Play-Asia* könnt ihr vorbestellen und importieren.

In Freedom Wars Remastered finden sich SpielerInnen in einer dystopischen Zukunft wieder, in der alle natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind und das bloße Leben als Verbrechen gilt. Verurteilte „Sünder“ mit einer Strafe von einer Million Jahren Gefängnis müssen sich freiwillig an gefährlichen Missionen beteiligen, um ihre Haftzeit zu reduzieren und für ihre Freiheit zu kämpfen.

Dabei steht die Waffe „Thorn“ im Mittelpunkt, mit der man sich in den intensiven Kämpfen durchsetzen muss. Unterstützt werden die SpielerInnen von ihren Verbündeten und einem Wächter-Cyborg, genannt Accessory.

Die Remastered-Version des Spiels bietet überarbeitete Grafiken mit hochauflösenden Texturen, zusätzliche Schwierigkeitsgrade und ein verbessertes Waffencrafting-System. Diese Neuerungen sollen das Erlebnis für neue und alte Fans gleichermaßen bereichern.

Erst Wiederbelebung, dann …?

Die Rückkehr von Freedom Wars als Remaster wird nicht nur als Gelegenheit zur Wiederbelebung eines Kult-Klassikers gesehen, sondern darf auch als wichtige Maßnahme zur Bewahrung eines Spiels bewertet werden, das bislang exklusiv auf der PS Vita verfügbar war.

Fans der Serie hoffen dabei auf mehr: Bereits im September 2024 äußerte Producer Takashi Tsukamoto in einem Interview, dass die Idee einer Fortsetzung schon seit Jahren im Raum steht. Pläne für ein Sequel scheiterten jedoch immer wieder, bis schließlich (zunächst) die Gelegenheit für das Remaster entstand.

