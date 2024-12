Könnte verrückt werden: killer7-Schöpfer stellt neuen Titel für 2025 in Aussicht

Hotel Barcelona, das aller Voraussicht nach ziemlich verrückte Koop-Projekt von Suda51 und Swery65 lässt noch auf sich warten. Aber Goichi „Suda51“ Suda hat schon jetzt noch mehr Pläne für das kommende Jahr.

Suda, auf dessen Konto unter anderem killer7, No More Heroes, Shadows of the Damned und Lollipop Chainsaw gehen, möchte im neuen Jahr aller Voraussicht nach eine Neuankündigung machen. Bestimmt. Wahrscheinlich. Vielleicht, jedenfalls.

Die japanischen Fachmagazine Famitsu und 4Gamer befragen zum Jahresende traditionell japanische Entwicklerpersönlichkeiten zu ihren Plänen im kommenden Jahr. Suda wurde von beiden Medien befragt und hat beiden eine ähnliche Antwort gegeben.

„Ich glaube, ich kann einen neuen Titel verkünden“, sagte er der Famitsu. Gegenüber 4Gamer gab er sich etwas unsicherer – oder es ist einfach Suda-Humor: „Ich werde einen neuen Titel ankündigen. Äh, vielleicht. Auf jeden Fall“, so Suda51.

Vielleicht liegt Sudas Unsicherheit aber auch darin begründet, dass sein Studio Grasshopper Manufacture seit einigen Jahren zum chineschischen Gaming-Giganten NetEase Games gehört. Und da gingen so manche Dinge bekanntlich zuletzt nicht so gut aus.

Was auch immer es wird und wann auch immer wir es kennenlernen: Die Chancen stehen gut, dass das neue Projekt in irgendeiner Form wieder außergewöhnlich wird. Kürzlich philosophierte Suda51über die Gründe dafür, dass sich Titel mit unverwechselbarem Stil im Laufe der Jahre rar gemacht haben. Er ist sich sicher: Das liegt nicht zuletzt an Metacritic.

Bildmaterial: Devolver Digital