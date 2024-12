Persona 3 Reload: Puma und Atmos kollaborieren für offizielle Sneaker zum Spiel

Falls es da eine Schnittmenge gibt: Fans von Persona 3 und ausgefallenen Sneakern dürfen sich freuen! Puma und die japanische Streetwear-Marke Atmos haben in Zusammenarbeit mit Atlus einzigartige Schuhe vorgestellt, die vom kürzlich veröffentlichten Persona 3 Reload inspiriert sind.

Die Puma Palermo P3R Atmos kombinieren das Design der Puma-Treter mit Elementen des beliebten JRPGs und richten sich an stilbewusste Fans und Sammler gleichermaßen.

Die Sneaker präsentieren sich überwiegend in Weiß, mit einer schwarzen Sohle und einer roten Zunge. Besonders auffällig ist der Schriftzug „Mass Destruction“ an der Außenseite des Schuhs – ein Verweis auf die ikonische Kampfmusik von Persona 3 und den Text, der bei erfolgreichen All-Out-Angriffen der SEES-Mitglieder im Spiel eingeblendet wird.

Auch der Name der SEES findet sich auf der Schuhsohle in knalligem Rot – eine (wenig) subtile Hommage, aber die Sohle von Schuhen bekommen in der Regel auch nur wenige Menschen zu Gesicht. Es handelt sich übrigens nicht um eine exakte Nachbildung der Schuhe der SEES-Mitglieder, sondern vielmehr um eine moderne Interpretation, die den Stil der Serie widerspiegeln soll.

Seht hier einige Bilder:

Günstig wird das nicht

Günstig wird es sicherlich nicht: Die Puma Palermo P3R Atmos kosten 16.500 Yen (etwa 110 US-Dollar) und sind zunächst ab dem 9. Dezember über ein Lotteriesystem in Japan erhältlich. Der allgemeine Verkauf beginnt am 24. Dezember über die Atmos-Website sowie in deren Geschäften. Ihr braucht schon einen sehr findigen Importhändler, also haltet die Augen offen!

Die Kollaboration baut auf die Erfolgsgeschichte von Persona 3 Reload auf, das sich innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung weltweit über eine Million Mal verkaufte und zum am schnellsten verkauften Spiel in der Geschichte von Atlus avancierte. Das Remake erhielt begeisterte Kritiken, mit einem Metascore von 88 – zum Launch gab es aber auch allerhand Kritik von Fans.

via Automaton Media, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, Puma, Atmos