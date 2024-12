Neuer Persona-Ableger ergänzt seine Figurenriege um einen Fan-Favoriten

Spätestens seit Persona 5 ist die Spin-Off-Serie zu Shin Megami Tensei ein weltweites Phänomen. Die Phantomdiebe aus dem fünften Serieneintrag genießen dabei bis heute größte Popularität und erfreuten sich im Laufe der Jahre an diversen Auftritten abseits des Hauptspiels. So auch in Persona 5: The Phantom X – einem Mobil- und Steam-exlusiven Abenteuer.

Dieses handelt von einem Highschool-Schüler namens Wonder, der wie der Joker die Welt mithilfe seiner mächtigen Persona und seiner Freunde reformieren möchte. Doch anders als das Originalspiel verfügt Persona 5: The Phantom X über ein Gacha-System, das SpielerInnen mit jedem Update die Chance auf neue, mächtige Charaktere gibt.

Mit dem jüngsten Update auf Version 3.0.1 gesellt sich nun ein Fan-Favorit zur Figurenriege. In einer Kollaboration mit Persona 5 Royal wurde Goro Akechi als spielbarer 5-Sterne-Charakter hinzugefügt. Das dürfte so manchen Fan besonders freuen, kam es im Zuge des Hauptspiels doch nur zu einer temporären Zusammenarbeit mit dem talentierten Nachwuchs-Detektiv. Immerhin stellt sich Akechi – Spoiler voraus – zum Ende des Abenteuers als Antagonist heraus. Mit „Phantom X“ dürfen Fans ihn jetzt trotzdem permanent im Team aufnehmen.

Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5, erzählt jedoch eine neue Geschichte über eine Gruppe von Phantom-Dieben in Tokio. Der Art-Stil bleibt dem Hauptspiel treu, während das Gameplay speziell für Mobile und PCs angepasst wurde.

Schade nur, dass Persona 5: The Phantom X noch nicht weltweit erhältlich ist und es noch kein endgültiges Datum gibt, wann Black Wings Game Studio und Atlus es offiziell in anderen Gebieten herausbringen werden. Zunächst steht nach China, Südkorea und Taiwan jetzt Japan auf dem Plan, hier gab es zuletzt eine erste Beta-Phase. Wir dürfen gespannt bleiben, ob es der Titel auch zu uns nach Europa schafft – wünschenswert wäre es.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio, Atlus