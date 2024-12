Hunter x Hunter: Nen x Impact erscheint im Sommer – dort, wo es erscheinen darf

Bushiroad Games und Eighting haben den Veröffentlichungszeitraum für das kommende Fighting-Game Hunter x Hunter: Nen x Impact eingegrenzt. Das Spiel wird im Sommer 2025 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen – zumindest dort, wo es erscheinen darf.

Das Spiel ist das erste Fighting-Game, das auf der beliebten Anime- und Manga-Serie Hunter x Hunter basiert. Fans dürfen sich auf ein 2D-Kampfspiel mit einem Drei-gegen-Drei-System freuen, bei dem die Kompatibilität der Charaktere zueinander und die Teamzusammenstellung entscheidend für den Erfolg sein soll.

Dank der „Rush Combo“-Funktion können selbst Anfänger durch einfaches Drücken von Tasten spektakuläre Kombos ausführen. Neben einem Ranglistenmodus mit Online-Duellen und sammelbaren „G.I. Cards“ bietet das Spiel einen Story-Modus, in dem ikonische Szenen aus der Serie nachgespielt werden können.

Trotz der Vorfreude musste sich das Spiel in Australien einem Rückschlag stellen: Das Australian Classification Board verweigerte Hunter x Hunter: Nen x Impact eine Altersfreigabe. Laut der Behörde enthält das Spiel Darstellungen, die „sexuelle Gewalt gegen Charaktere unter 18 Jahren durch einen erwachsenen männlichen Charakter“ suggerieren. Dazu fehle auch jeder narrative Kontext.

Spekulationen zufolge könnte der Charakter Hisoka, bekannt für sein problematisches Verhalten gegenüber den Protagonisten Gon und Killua, in dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Das Verbot betrifft jedoch nur den australischen Markt, in anderen Regionen bleibt der geplante Veröffentlichungstermin bestehen.

Ob Bushiroad und Eighting das Spiel anpassen und erneut zur Bewertung einreichen, bleibt abzuwarten. Das Australian Classification Board ist für seine strengen Bewertungskriterien bekannt; andere Titel wie Disco Elysium: The Final Cut und South Park: The Stick of Truth hatten in der Vergangenheit ähnliche Probleme.

Bildmaterial: Hunter x Hunter: Nen x Impact, Arc System Works, Bushiroad, Eighting