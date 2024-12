Hunter x Hunter: Nen x Impact erhält keine Freigabe, weil es sexuelle Gewalt suggeriert

Das kommende Fighting-Game Hunter x Hunter: Nen x Impact von Bushiroad und Eighting darf nach derzeitigem Stand in Australien nicht veröffentlicht werden. Das Australian Classification Board hat dem Spiel eine Altersfreigabe verweigert. Wir berichteten.

Die Behörde begründete ihre Entscheidung auf Anfrage von Automaton Media: Die Ablehnung resultiere demnach daraus, dass das Spiel Darstellungen enthält, die „sexuelle Gewalt gegen Charaktere unter 18 Jahren durch einen erwachsenen männlichen Charakter“ suggerieren.

Die Einrichtung erklärte weiterhin, dass es keinen narrativen Kontext gebe, der die Darstellung dieser Art im Spiel rechtfertigen würde, was zur Entscheidung beigetragen habe, das Spiel abzulehnen.

Spekuliert wurde vorab bereits, dass der Charakter Hisoka eine Rolle in der Entscheidung gespielt haben könnte. Hisoka ist für sein fragwürdiges Verhalten gegenüber den jungen Protagonisten Gon und Killua bekannt. Ob und wie genau diese Elemente im Spiel umgesetzt wurden, bleibt allerdings unklar.

Bereits im Sommer hatte Bushiroad bekannt gegeben, die Veröffentlichung von Hunter x Hunter: Nen x Impact auf 2025 zu verschieben, um einen Rollback-Netcode zu implementieren. Das Spiel soll für PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Entwickler könnte Anpassung vornehmen

Die Entwickler könnten auf die Entscheidung reagieren, indem man das Spiel überarbeitet und erneut zur Bewertung einreicht. Ob dies geschieht, bleibt abzuwarten.

Das Australian Classification Board ist bekannt für strenge Bewertungskriterien bei Videospielen. Titel wie Disco Elysium: The Final Cut und South Park: The Stick of Truth hatten in der Vergangenheit aufgrund von Drogenkonsum oder sexualisierten Darstellungen ebenfalls Probleme mit der Freigabe.

Das Verbot betrifft derzeit ausschließlich den australischen Markt. In anderen Regionen ist die Veröffentlichung weiterhin wie geplant vorgesehen. Fans dürfen gespannt sein, ob und wie Bushiroad auf die Situation reagiert.

Bildmaterial: Hunter x Hunter: Nen x Impact, Arc System Works, Bushiroad, Eighting