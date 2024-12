Elden Ring Nightreign bietet Beute, keine Barrieren: Director erklärt euch das neue Gameplay

Da habt ihr alle sicher nicht schlecht gestaunt, als FromSoftware und Bandai Namco Elden Ring Nightreign im Zuge der The Game Awards ankündigten. Als Multiplayer-Action-Survival-Titel lockt der Titel dabei zwar mit vertrauten Bildern, aber offensichtlich ebenso mit ungewohntem Gameplay.

Um etwas Klarheit zu schaffen, äußerte sich nun der Director des Spiels, Junya Ishizaki gegenüber Famitsu. Der war zuvor an zahlreichen Titeln des Studios beteiligt – vorrangig als Level-Designer. An Elden Ring werkelte er vor allem am Kampfsystem. Zum Ende der Entwicklung wurde er ihm dann die Regie eines neuen Projekts von Studio-Chef Miyazaki angeboten. Da sagt man nicht ‚Nein‘.

Da die Systeme und Inhalte des neuen Projekts für FromSoftware sehr neu und herausfordernd waren, entschied Ishizaki, dass es klüger wäre, die Ressourcen auf das Spieldesign zu konzentrieren, anstatt alles von Grund auf neu zu erstellen. Daher übernehme Elden Ring Nightreign einige der Welten, Feinde, Waffen und Orte von Elden Ring, führt aber eine völlig überarbeitete Struktur und einen überarbeiteten Spielzyklus ein.

Drei Tage, drei Nächte

Ishizaki beschreibt es als ein Spiel, in dem drei SpielerInnen drei Tage lang überleben müssen, mit dem Ziel, den Endgegner zu besiegen, der am Ende des dritten Tages erscheint. Spielende beginnen ihre Mission, wählen den Endgegner aus, den sie bekämpfen möchten, und starten in ein dreitägiges Überlebensabenteuer.

Jeder Tag hat eine Tages- und eine Nachtphase. Tagsüber erkundet man die Gegend, stärkt den eigenen Charakter und sucht nach Ausrüstung. Wenn dann die Nacht hereinbricht, ist es Zeit für den Bosskampf. Dieser Zyklus wiederholt sich dreimal und endet mit dem Showdown gegen den Endgegner.

Ishizaki erwähnt, dass „Nightreign“ zwar für ein kooperatives Spiel mit drei Personen konzipiert sei, aber auch alleine gespielt werden kann. Diese Entscheidung hat FormSoftware getroffen, weil ihnen die Freiheit der SpielerInnen am wichtigsten sei. Interaktionen mit anderen SpielerInnen seien auf ein Minimum beschränkt. Es werde keinen Textchat geben, nur Pings und Gesten. Außerdem sei das Spiel nicht darauf ausgelegt, Teamplay zu erzwingen. SpielerInnen können den „einsamen Wolf“ mimen und lediglich zum Bosskampf zu ihren KameradInnen stoßen. Eine Spielrunde soll laut Ishizaki gute 40 Minuten dauern.

Alte Bekannte

In den Basen und Dungeons auf der Karte werden SpielerInnen auf Feinde und Schatzkisten stoßen. Durch das Besiegen von Feinden erhält man Runen, die als Erfahrungspunkte fungieren, und die Schatzkisten enthalten Waffen und Gegenstände mit zufälligen Werten.

SpielerInnen wählen aus acht vorgefertigten Charakteren mit festen Namen und Aussehen. Anders als in Elden Ring sind diese Helden keine Befleckten. Jeder Charakter sei an eine Klasse gebunden, mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten, Eigenschaften, Fertigkeiten und Spezialbewegungen.

Was die Feinde angeht, wird „Nightreign“ tagsüber Feinde aus Elden Ring und sogar einige Bosse beinhalten, obwohl Ishizaki keine weiteren Details preisgibt. Feinde aus Dark Souls werden ebenfalls einen kleinen Auftritt haben und Kreaturen darstellen, die aus einem anderen Universum abgewichen sind. Der Trailer gewährt etwa bereits einen Blick auf den Namenlosen König aus der „Dark Souls“-Serie.

Die Steuerung des Spiels werde sich nicht allzu sehr von der „Dark Souls“-Reihe und Elden Ring unterscheiden, aber die Regeln wurden erheblich geändert, verrät Ishizaki. „Wenn man beispielsweise in früheren Titeln auf der Straße auf einen Feind traf, fühlte es sich an, als stünde vor einem eine Barriere, aber in diesem Spiel fühlt es sich eher an wie: ‚Ich habe Beute gefunden, mit der ich meinen Charakter stärken kann, lass es uns besiegen!‘ In diesem Sinne denke ich, dass sich das Gameplay ganz anders anfühlen wird, und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen.“

Ishizaki erklärt das Kernkonzept von Elden Ring Nightreign wie folgt: „Unter uns nennen wir es ein ‚kurzes RPG‘ und zielen im Grunde auf ein reichhaltiges Spielerlebnis ab, das den grundlegenden Spaß von RPGs wie Erkundung, Charakterentwicklung und Kämpfe mit starken Feinden in einmalige Missionen komprimiert.“ Wir dürfen gespannt sein! Elden Ring Nightreign soll 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs via Steam erscheinen.

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware