Diese neuen Pikachu-Karten machen Fans neidisch, weil sie wohl nur in einem Land erscheinen

Im neuen Jahr geht ein brandneues Karten-Set namens „Collect 151“ an den Start, welches Pokémon der ersten Generation in ihrer Pokédex-Reihenfolge bietet. Grundsätzlich basiert das Set auf unserer Erweiterung „Karmesin & Purpur 151“ – pikant aber: Das Set wird einige exklusive, neue Pikachu-Karten mit ziemlich schönen Illustrationen bieten, die bisher nicht international veröffentlicht wurden.

Am 17. Januar 2025 werden in China die ersten Boosterpacks dieser Erweiterung erscheinen. Dort gibt es zwei verschiedene Formate, mit fünf oder mit 20 Karten. Die neuen Sets der Erweiterung führen auch die Pokémon-ex in China ein, so die letzten Entwicklungsstufen der ikonischen Kanto-Starter Bisasam, Schiggy und Glumanda.

The Pokémon Company hat erst vor einigen Jahren damit begonnen, Karten zum Pokémon-Sammelkartenspiel in vereinfachtem Chinesisch zu veröffentlichen. Nach und nach veröffentlicht man dort jetzt verschiedene Zusammenstellungen älterer Sets, um mit dem Rest der Welt gleichzuziehen, berichtet Pokébeach.

Dabei gibt es hin und wieder, wie im vorliegenden Fall, exklusive Illustrationen. Besonders angetan haben es Fans weltweit die Pikachu-Karten mit Full-Art-Illustrationen von Oswaldo KATO, die ihr unten seht. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass diese Karten noch in westlichen Sets erscheinen.

Dazu gibt es auch noch besondere Reverse-Holo-Karten mit Pokéball und Meisterball-Mustern von Pikachu sowie Schillernde Pokémon aus unserer Erweiterung „Paldeas Schicksale“. Für europäische Fans richtet sich der Blick gen „Prismatische Entwicklungen“ – diese Erweiterung erscheint im Januar bei uns und konzentriert sich auf ein sehr beliebtes Pokémon und seine zahlreichen Entwicklungen. Evoli!

via PokeZentrum, Pokébeach, Bildmaterial: The Pokémon Company