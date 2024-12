Chained Echoes: Das deutsche „Spiel des Jahres“ erhält einen umfangreichen DLC

Chained Echoes, das gefeierte JRPG von Matthias Linda, erhält eine Erweiterung: Heute wurde der offizielle DLC „Ashes of Elrant“ von Deck13 Spotlight und dem neu gegründeten Studio Umami Tiger angekündigt. Unter diesem Label entwickelt Matthias Linda künftig.

Die Erweiterung soll im zweiten Quartal 2025 für PCs, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erscheinen und Fans in ein neues, spannendes Abenteuer entführen. Die Handlung von Ashes of Elrant ist kurz vor dem finalen Endkampf des Hauptspiels angesiedelt.

Der Clan der Crimson Wings beantwortet einen Hilferuf aus Elrant, einem mysteriösen Land fernab von Valandis. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren freuen, während ein neuer spielbarer Held, der Weiße Wolf, die Gruppe ergänzt.

Viele neue Inhalte

Neben frischen Gebieten warten über 40 neue Gegner und Bosse darauf, bezwungen zu werden. Für die musikalische Untermalung sorgt erneut Eddie Marianukroh, der 15 neue Tracks beisteuert. Auch ein beliebtes Feature kehrt zurück: Fans sollten ihre Angelruten bereithalten.

Das Hauptspiel Chained Echoes, das 2022 erschien, gilt als eine Hommage an die goldene Ära der 16-Bit-JRPGs und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als „Bestes deutsches Spiel“ beim Deutschen Computerspielpreis. Fans und Kritiker lobten die Mischung aus klassischer Pixelgrafik, rundenbasierten Kämpfen und einer tiefgründigen Geschichte, die von Verrat und Krieg geprägt ist.

Die Ankündigung von Ashes of Elrant fällt in eine Zeit, in der die physische Handelsversion von Chained Echoes immer noch nicht vollständig ausgeliefert ist. First Press Games kämpfte seit der geplanten Veröffentlichung im Sommer 2023 mit Verzögerungen, die viele Fans enttäuschten.

