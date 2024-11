UNIQLO feiert das Arigato Festival und den Black Friday mit tollen Angeboten

Werbung. Artikel beinhaltet Affiliate-Links*. In den letzten Jahren hat UNIQLO auf dem westlichen Markt einen großen Fußabdruck hinterlassen. Das japanische Mode-Label feiert in diesen Tagen seinen 40. Geburtstag und ist bekannt und beliebt für legere Mode, die günstig und hochwertig ist.

Mit dem großartigen Arigato Festival feiert UNIQLO seinen Geburtstag jetzt mit attraktiven Angeboten für die, die UNIQLO zu dem gemacht haben, was es heute ist: mit den Kunden. „Danke für 40 Jahre Unterstützung. Ohne euch gäbe es uns nicht“, weiß man bei UNIQLO. Geschenke gibt’s auch – lest unbedingt zuende!

Angebote zum Black Friday

Praktisch für die treue Kundschaft: Die Feierlichkeiten fallen auch noch mit dem Black Friday zusammen. Das sorgt für zusätzliche Black-Friday-Angebote vom Daunenmantel, über das Sweatshirt bis hin zu Schal, Mütze und Handschuhen für die Winterzeit. Auch einige Restbestände aus UT-Kollektionen sind reduziert!

Mit diesen UT-Kollektionen hat sich UNIQLO in den letzten Monaten hierzulande besondere Aufmerksamkeit verdient. UT-Kollektionen widmen sich thematisch nicht nur Gaming, sondern auch Musik, Fotografie, Kunst, Design und Filmen. Dabei werden verschiedenste Marken von populären Illustratoren interpretiert und ihre Motive auf Shirts gedruckt, die nur eine Zeit lang erhältlich sind.

Vielfältige UT-Kollektionen

Das Konzept geht auf. Unter anderem widmete UNIQLO bisher Pokémon, Final Fantasy, Super Mario, Zelda und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Die Designs bestechen dabei jeweils durch interessante Motive, mal subtil, mal deutlich.

Aktuell noch verfügbare UT-Kollektionen widmen sich Godzilla anlässlich des 70. Geburtstags des Kaiju, verschiedenen Gaming- und Anime-Motiven in der Kenshi Yonezu Kollektion, renommierten Sakebrauerein mit The Sake Collection und einmal mehr Pokémon in Gestalt der Pokémon-Sketch-Kollektion. In den nächsten Wochen wird es Shirts zu Arcane, den Peanuts, Sanrio und Dragon Ball geben.

Aktionen und Geschenke

Wo Geburtstag gefeiert wird, gibt es natürlich auch Geschenke: Wer beim Arigato Festival und Black Friday für mehr als 100 Euro einkauft, erhält eine limitierte Edelstahlflasche gratis dazu. Außerdem gibt es die Chance auf einen Gutschein im Wert von 350 Euro. Wer mit der UNIQLO-App im Store einkauft und diese scannen lässt, hat die Chance auf einen Gutschein.

Bildmaterial: UNIQLO