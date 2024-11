Heute gibt es die nächste „Direct“ von Nintendo, aber es geht nicht um Videospiele

Nintendo hat heute Nacht überraschend die nächste „Direct“ angekündigt und es wird nicht die Show, für die ihr sie vielleicht haltet. In den letzten Jahren hat Nintendo das Format immer mal wieder für andersartige Anwendungen ausgerichtet.

Es gab „Directs“ für einzelne Spiele, sogar für ein Museum und für einen Vergnügungspark. Hier knüpft auch die „Direct“ an, die Nintendo heute Abend um 23 Uhr deutscher Zeit präsentieren wird. Es geht um den Vergnügungspark Super Nintendo World.

In nur etwa 10 Minuten wird man den neuen Bereich zu Donkey Kong Country präsentieren, der in den Universal Studios in Japan eröffnet. Klar, der Disclaimer: Es wird keine Informationen zu Videospiele geben. Wenn ihr dennoch live dabei sein möchtet, könnt ihr das hier tun. Eine Übersetzung will Nintendo um 9 Uhr morgen früh hier veröffentlichen.

Das Donkey-Kong-Areal ist die erste „Erweiterung“ des Parks. Sie wurde schon 2021 angekündigt und sollte eigentlich im Frühjahr 2024 eröffnen, doch der Start verschob sich bis heute.

Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo