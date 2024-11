Gründe unklar: The Pokémon Company zieht bisheriges Studio von Pokémon Sleep ab

Im Sommer feierte Pokémon Sleep seinen ersten Geburtstag und möglicherweise gehört es nach wie vor auch zu eurem Alltag. Praktisch nämlich: Man kann es ohne viel Aufwand spielen. Im Schlaf, sozusagen.

In einer überraschenden Wendung hat The Pokémon Company jetzt den bisherigen Entwickler Select Button vom Spiel abgezogen. Die japanische Firma hatte zuvor schon für The Pokémon Company an Pokémon: Magikarp Jump gearbeitet. Warum man jetzt nicht mehr mit Pokémon Sleep betraut wird, ist unklar. Ersatz ist jedenfalls gefunden.

The Pokémon Company, die auch zuvor schon an der Entwicklung von Pokémon Sleep beteiligt waren, arbeiten in Zukunft gemeinsam mit Pokémon Works am Spiel. Diese neue Tochtergesellschaft wurde erst vor einigen Monaten von The Pokémon Company und ILCA gegründet, den Entwicklern hinter Pokémon Home und Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Der Übergang soll schrittweise erfolgen.

Pokémon-Meister Joe Merrick von Serebii bringt ein bisschen Kontext herein: ILCA habe schon zuvor bei der Entwicklung von Pokémon Sleep geholfen. Und Select Button solle sich höchstwahrscheinlich einfach neuen Projekten zuwenden können.

