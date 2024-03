The Pokémon Company gründet Pokémon Works und Fans rätseln, was es damit auf sich hat

Die Pokémon Company hat eine neue Tochtergesellschaft, Pokémon Works, gegründet, die im selben Gebäude wie ILCA ansässig ist – das Studio, das Pokémon Home und die jüngsten Diamant- und Perl-Remakes entwickelt hat.

Pokémon Works hat noch keine formelle Ankündigung erhalten, aber seine Marken- und Firmenregistrierung wurde diese Woche von Serebii entdeckt.

ILCA arbeitete zuvor als Support-Studio an Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age von Square Enix und derzeit am kommenden „Sand Land“-Videospiel, das auf dem Manga von Akira Toriyama basiert.

Aber ihre bisher bekanntesten Werke waren wohl die Diamant- und Perl-Remakes aus dem Jahr 2021, die dazu beitrugen, den üblichen November-Slot des Jahres vor der Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Arceus Anfang 2022 zu füllen.

Fans hatten vermutet, dass eine weitere Reihe von Pokémon-Remakes folgen würden – möglicherweise basierend auf den DS-Spielen Pokémon Schwarz und Weiß. Aber letzten Monat stellte sich heraus, dass das nächste große Pokémon-Spiel stattdessen ein frischer Legenden-Nachfolger sein würde – Pokémon Legends: Z-A.

Woran ILCA – und insbesondere Pokémon Works – als Nächstes arbeiten, ist noch nicht bekannt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak