Fan findet geheime Botschaft in Silent Hill 2 Remake – und ist am Ende doch enttäuscht

Bloober Teams Remake von Silent Hill 2 ist reich an spannenden Easter-Eggs – zumindest glauben Fans regelmäßig interessante Beobachtungen zu machen. Jetzt hat ein findiger Fan eine versteckte Botschaft gefunden und entschlüsselt, die Bloober Team geschickt in die Spielwelt eingebaut hat. Spoiler voraus!

Reddit-Nutzer DaleRobinson entdeckte das Rätsel in einer Reihe mysteriöser Fotos, die SpielerInnen als Sammelobjekte im Spiel finden können. Jedes Foto enthält einen kurzen Satz wie „So many people here“, der sich zunächst rätselhaft und offenbar zusammenhangslos gibt.

Durch geschicktes Kombinieren konnte der Fan jedoch die Bedeutung dieser Phrasen entschlüsseln und das geheime Rätsel lösen. Robinson bemerkte, dass man durch Zählen von Objekten auf den Fotos und das anschließende Aufsuchen des entsprechenden Buchstabens in der jeweiligen Phrase schließlich eine Nachricht erhält.

26 Fotos gibt es im Spiel und auf diese Weise ergibt sich schließlich der Satz: „You’ve been here for two decades“. Robinson kommentierte seinen Fund auf Twitter einigermaßen enttäuscht: „Ich dachte, ich würde etwas Cooles bekommen, aber stattdessen erinnert mich das Spiel nur daran, dass ich jetzt alt bin.“

Der Post blieb auch beim Bloober-Team nicht unbemerkt: Creative Director Mateusz Lenart gratulierte Robinson und teilte den Reddit-Beitrag in einem eigenen Tweet noch einmal. Er erklärte, in der Firma habe es Bedenken gegeben, das Rätsel sei zu hart.

via Eurogamer, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team