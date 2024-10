Silent Hill 2: Remake scheint diese alte, morbide Fan-Theorie endlich zu bestätigen

Mit Silent Hill 2 liefert das Bloober Team eine aufwendige Neuauflage des PS2-Horror-Klassikers und beweist dabei offensichtlich jede Menge Liebe zum Detail. Wie SpielerInnen nun aufzeigen, bestätigen die Macher gar eine beliebte Theorie. Vorsicht, es folgen massive Spoiler.

Twitter-User Steven_VP1 und andere SpielerInnen haben entdeckt, dass Marys Leiche in dem Auto ist, mit dem James in die Stadt Silent Hill fährt. Konkret hat sich das Bloober Team die Mühe gemacht, eine Decke auf den Rücksitz zu positionieren, die eine menschenähnliche Form bedeckt.

Ohne Weiteres sieht man das allerdings – genauso wie das Easter-Egg mit dem Schild – nicht. Mit den Kamera-Tools der Unreal Engine 5 konnte Steven_VP1 es allerdings genauer sehen und feststellen, dass es sich tatsächlich um eine Leiche zu handeln scheint, die unter der Decke versteckt ist.

Die Frage, ob sich Marys Leiche in James’ Fahrzeug befinden könnte, beschäftigt Fans des Originals seit Jahren. Viele SpielerInnen vermuteten, dass sie sich im Kofferraum befand. Mithilfe von Tools von Drittanbietern konnten Fans jedoch durch den Kofferraum blicken und feststellen, dass er leer war.

Naheliegend, wenn man bedenkt, dass beim normalen Spielen ohnehin niemand Einblick in den Kofferraum bekäme und eine möglichst geringe Anzahl an Assets dazu beigetragen hat, dass das Spiel auf der PS2 besser funktioniert.

Im Jahr 2023 äußerte sich der Spieleentwickler und Kreaturendesigner der ursprünglichen „Silent Hill“-Trilogie, Masahiro Ito, zur beliebten Theorie und erklärte, dass James die Leiche seiner Frau auf den Rücksitz und nicht in den Kofferraum gelegt hätte. Seine Begründung dafür ist, dass James Mary noch immer liebt und mit ihren Überresten nichts so Kaltes anstellen würde, wie sie in den Kofferraum zu legen. Ito wies jedoch auch darauf hin, dass, wenn sie es in Silent Hill 2 sichtbar gemacht hätten, es das Ende komplett verraten hätte.

via GameRant, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team, Konami