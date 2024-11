Eine der sympathischsten Sony-Persöhnlichkeiten verlässt nach über 30 Jahren die Bühne

Nach über drei Jahrzehnten bei Sony Interactive Entertainment und als prägende Figur der PlayStation-Marke wird Shuhei Yoshida das Unternehmen am 15. Januar 2025 verlassen. Dies gab der Branchenveteran im Official PlayStation Podcast und auf dem PlayStation Blog bekannt.

Yoshida, der seit den Anfängen der PlayStation-Ära dabei war, erklärte, dass es nach 31 Jahren der richtige Zeitpunkt für ihn sei, zu gehen. Das Unternehmen habe sich großartig entwickelt und er sehe PlayStation „in wirklich guten Händen“ – die „neue Generation von Führungskräften“ respektiere und bewundere Yoshida.

Seinen Einstieg bei Sony machte Yoshida in den frühen 1990er-Jahren unter PlayStation-Schöpfer Ken Kutaragi. Als Teil eines kleinen Teams mit gerade einmal 80 Personen war er dafür verantwortlich, Publisher und Entwickler in Japan von der Plattform zu überzeugen. Später stieg er zum Präsidenten der damaligen Sony Computer Entertainment Worldwide Studios – heute PlayStation Studios – auf, bevor er 2019 die Leitung der Indie-Initiative übernahm.

Einsatz für Indie-Spiele

Als Leiter der Indie-Initiative setzte sich Yoshida intensiv und leidenschaftlich für kleinere Studios ein. In einem Interview mit Dengeki Online betont Yoshida, wie wichtig Indies seien: „Die Unterstützung von Indie-Entwicklern ist in dieser Branche wichtig. In letzter Zeit waren AAA-Titel die treibende Kraft des Geschäfts, aber weil sie so groß geworden sind, kann es schwierig sein, neue Dinge auszuprobieren. Es ist die Indie-Community, die neue Genres schafft und Innovationen hervorbringt. Deshalb ist es für PlayStation, einen der Hauptakteure in der Branche, wirklich wichtig, Indie-Spiele zu unterstützen.“

Yoshida besuchte 2023 und 2024 über 40 internationale Gaming-Events, um vielversprechende Indie-Entwickler zu fördern. Neben der Verbesserung der Sichtbarkeit von Indie-Titeln im PlayStation Store half er Entwicklern auch durch gezielte Promotion auf sozialen Kanälen und persönliche Gespräche.

Zukunftspläne

Trotz seines Rücktritts möchte Yoshida der Spieleindustrie verbunden bleiben: „Ich habe noch nicht wirklich entschieden, was ich als Nächstes tun werde, aber ich liebe Indie-Spiele und habe in den letzten fünf Jahren so viele verschiedene Entwickler kennengelernt und mich mit ihnen angefreundet, dass ich diesen Menschen irgendwie helfen möchte.“

via Automaton Media, Gematsu, Bildmaterial: PlayStation Blog