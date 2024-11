Ein Spiel, das dem Final-Fantasy-Schöpfer besonders am Herzen liegt, soll neu aufgelegt werden

2020 zog Mistwalker dem Mobile-Game Terra Battle den Stecker. Das Spiel von Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi hielt seine Services sechs Jahre lang aufrecht, was für ein Mobile-Game eine beeindruckend lange Zeit ist. So weit, so gut.

Zur Ankündigung im Jahre 2014 versprach Sakaguchi damals allerdings, man würde auch eine Konsolenversion entwickeln, wenn das Spiel zwei Millionen Mal heruntergeladen werden würde. Die Konsolenversion erblickte nie das Licht der Videospielwelt. Kommt jetzt noch einmal Bewegung in die Sache?

Eine Neuauflage beschäftigt Sakaguchi nämlich schon seit langer Zeit, wie er in einem neuen Interview gegenüber 4Gamer verriet. Das Spiel würde ihm sehr am Herzen liegen und Charakter-Designer Kimihiko Fujisaka habe viele großartige Bilder gezeichnet, die Sakaguchi offenbar nicht in Vergessenheit geraten lassen will.

Er habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, aber die Sache nahm offensichtlich noch keine Fahrt auf. Ähnlich hatte sich Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi schon in einem Interview im Juli mit Jason Schreier geäußert.

Naoki Yoshida, der ebenfalls an diesem Interview anlässlich Fantasian Neo Dimension teilnahm, merkt an, dass es doch dazu zahlreiche Fan-Kommentare gäbe. Sakaguchi erwiderte, dass dies stimme – und wenn nichts passiere, würde das Spiel verschwinden. Er schlägt, offenbar eher scherzhaft, eine Crowdfunding-Kampagne vor.

Dabei saß die Lösung vielleicht direkt vor ihm: Naoki Yoshida, Executive Officer bei Square Enix und Head of Square Enix’s Creative Studio III. Geht da was? Mal sehen. Wie auch Fantasian, das zunächst nur für Apple Arcade erschien, könnte Terra Battle im Rahmen der von Sakaguchi erträumten Neuauflage jedenfalls auch den Weg auf Konsolen finden. Und Sakaguchi könnte ein altes Versprechen einlösen.

Obwohl Terra Battle recht erfolgreich war, wurde Terra Battle 2 nach nur etwa einem Jahr eingestampft. Ein später geplantes Terra Battle 3 wurde nie realisiert und der Ableger Terra Wars (in Knetoptik) hielt nur sechs Monate durch. Klingt, trotz der langen Laufzeit von Terra Battle, nach einem insgesamt überschaubar erfolgreichen Franchise.

Bildmaterial: Terra Battle 2, Mistwalker