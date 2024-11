Die Switch verliert ein Exklusivspiel: Shiren the Wanderer 6 erscheint in Kürze für Steam

Spike Chunsoft hat angekündigt, dass Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island am 11. Dezember 2024 für Steam veröffentlicht wird. Das Roguelike-RPG wird für 39,99 US-Dollar erhältlich sein.

Neben dem Hauptspiel erscheinen zudem ein kostenpflichtiger „Plus Pack“-DLC und ein Soundtrack mit 109 Musikstücken. Fans können bis zu 15 Prozent sparen, indem sie Bundles erwerben.

Die Steam-Version enthält alle Updates der Switch-Version, darunter zwei neue spielbare Charaktere und sechs zusätzliche Dungeons. Das „Plus Pack“-DLC erweitert das Abenteuer mit weiteren Charakteren und zehn neuen Dungeons.

Shiren und sein Begleiter Koppa reisen zur mysteriösen Serpentcoil Island, um ein gefangenes Mädchen zu retten. Spieler müssen sich dabei zufallsgenerierten Dungeons mit gefährlichen Monstern und Fallen stellen. Das Roguelike bleibt dem klassischen Gameplay treu, integriert jedoch 3D-Elemente für eine frische Spielerfahrung.

Bildmaterial: Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, Spike Chunsoft