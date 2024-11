Black Friday: Spiele-Bundles für 1 Euro, Arigato Festival und Zelda günstig wie lange nicht

Affiliate-Links* – Werbung: Jetzt haltet euch mal fest: Eigentlich ist heute Black Friday. Gehen wir nach den Amerikanern, findet der Black Friday nämlich am Freitag nach Thanksgiving statt. Und Thanksgiving war gestern. Dass es hierzulande schon seit mehr als einer Woche Black-Friday-Rabatte gibt, liegt daran, dass einfach jeder der Erste sein möchte.

Insofern gibt es heute kaum noch Games-Angebote, die es nicht schon in den letzten Tagen gab. Dennoch wagen wir noch einmal einen Blick, weil darüber hinaus auch andere, vielleicht interessante Aktionen und Angebote gestartet sind. Los geht’s!

So gibt es bei Otto nur heute Zelda: Breath of the Wild für 34,99 Euro. Beim beliebten japanischen Mode-Label UNIQLO feiert man immer noch das Arigato Festival und gleichzeitig die Black-Friday-Angebote. Im My Nintendo Store ist besonders die Nintendo Switch Online 12+12-Aktion interessant, bei der ihr ein Jahr „Nintendo Switch Online“ geschenkt bekommt.

Im Panini Store sind heute die Black-Friday-Deals an den Start gegangen. Bis zu 40 Prozent gibt es auf Sticker und Sammelkarten zu Sonic Prime, Minecraft, Naruto Shippuden und anderen Marken. Bei Fanatical gibt es neben den Black-Friday-Angeboten supergünstige Bundles wie Leisure Suit Larry – Complete Cum-pilation (sieben Larry-Games) für 1 Euro oder die Oddworld Complete Edition (sechs Oddworld-Games) für 1 Euro. GOG feiert mit 7.200 Games mit bis zu 95 Prozent Rabatt den Black Friday.

Bei Otto:

Bei anderen Händlern:

Bei Amazon:

Bei GameStop:

Lies of P für 39,99 Euro

Bei Media Markt:

