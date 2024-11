Das neueste Spiel der PlayStation Studios schneidet schlechter als Concord bei Steam ab

Das Debakel um Concord und die anschließende Schließung der Firewalk Studios sind den meisten noch in Erinnerung. In der Spitze erreichte Concord 697 gleichzeitige SpielerInnen bei Steam. Viel zu wenig für einen Hero-Shooter, der Rest ist bekannt.

Dass das neueste Spiel von Sony Interactive Entertainment und einem anderen First-Party-Studio noch weniger SpielerInnen als Concord bei Steam begeistern kann, klingt erstmal ziemlich gefährlich. Bei LEGO Horizon Adventures liegen die Dinge aber vermutlich (und hoffentlich) noch ein bisschen anders.

Dennoch: LEGO Horizon Adventures hat bisher maximal 602 gleichzeitige SpielerInnen erreicht und diese Spitze ist schon einige Tage her. Gut möglich, dass es nie mehr höher hinausgeht. Damit liegt das neue Spiel von Guerilla Games, Studio Gobo und Sony Interactive Entertainment also sogar noch hinter Concord.

Gewiss: LEGO Horizon Adventures ist außerdem noch für PS5 (wie Concord) und vor allem Nintendo Switch erschienen. Auf der Nintendo-Konsole dürfte es die angepeilte Verkaufsgruppe besser erreichen und das Weihnachtsgeschäft kommt auch noch.

Und dennoch: Der Wert der „gleichzeitigen SpielerInnen“ bei Steam wird gerne als eine Art Resonanz- und Hype-Messer herangezogen. Und da scheint nicht besonders viel Buzz rund um LEGO Horizon Adventures zu herrschen.

Gemischte Kritiken

Die Veröffentlichung des Spiels wurde von gemischten Kritiken begleitet, wobei viele Rezensenten unsicher waren, wer genau die Zielgruppe ist. Einige Kritiker bemängelten, so berichtet es GameRant, dass das Spiel weder Fans der LEGO-Reihe noch der Horizon-Franchise so richtig begeistern könne, was es in eine Art Nische drängt. Auch die Spielerbewertungen sind wenig ermutigend: Auf Steam hat LEGO Horizon Adventures derzeit eine „Ausgeglichen“-Bewertung, mit nur 56 % positiven Rezensionen.

Laut SteamDB hat sich das geringe Interesse auch am vergangenen Wochenende gezeigt, an dem das Spiel lediglich 150 gleichzeitige SpielerInnen erreichte. Angesichts der starken Marken LEGO und Horizon überrascht diese niedrige Zahl. Aber Zahlen lügen bekanntlich nicht, oder?

Auch ein Vergleich mit anderen PlayStation-Titeln auf Steam untermauert die Sachlage: Spiele wie Horizon Zero Dawn Remastered (2.538 SpielerInnen) und Until Dawn (2.607) schnitten deutlich besser ab. Auf der anderen Seite hatte Sackboy: A Big Adventure mit 610 Spielern ähnliche Schwierigkeiten.

