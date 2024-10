The Pokémon Company verteilt ab November dieses Pokémon zu eurem Geburtstag

The Pokémon Company hat das neue „Geburtstags-Pokémon“ enthüllt. Seit Jahren beschenkt The Pokémon Company Besuchende in einem japanischen Pokémon Center mit einem Pokémon, wenn sie in ihrem Geburtsmonat vorbeikommen.

Ab dem 1. November wird das ein Zwieps in Pokémon Karmesin und Purpur sein. Das Pokémon wird mit einem Seriencode verteilt, wenn man seinen offiziellen Ausweis dabei hat. Bis zum 31. Oktober 2025 werden Geburtstagskinder in Japan also ein Zwieps erhalten.

Ab sofort ist das übrigens auch möglich, wenn man seine Switch nicht dabei hat. Die Geheimgeschenke-Funktion der mobilen App zu Pokémon Home kann man den Code jetzt ebenfalls empfangen. Der Code ist dann bis zum 31. Januar 2026 einlösbar.

Neben diesem Geheimcode gibt es auch eine Bouquet-Karte mit Pikachu, Felori, Krokel und Kwaks, auf der Glückwünsche zum Geburtstag sowie ein QR-Code für ein spezielles Video stehen, wie Bisafans berichtet.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak