Wegen Insider-Legende: Fans glauben, die Enthüllung der Switch 2 steht unmittelbar bevor

Eigentlich kann man es nicht mehr lesen: Gerüchte um die Ankündigung des Switch-Nachfolgers, von den meisten wenig liebevoll Nintendo Switch 2 genannt. Doch jetzt steigt einer der populärsten Leaker des Jahres ins Geschehen ein: Pyoro. Pyoro hatte mehrere Direct-Ausgaben korrekt (und oft kryptisch) vorhergesagt.

Nach einem Bloomberg-Bericht tauchte Pyoro mehr oder weniger unter. Teil der Spekulationen war, dass Pyoros Quelle trockengelegt war. Pyoro schaltete den Twitter-Account daraufhin auf privat. Wie Follower von Pyoro jetzt bemerken, gab es aber interessante Änderungen am Account.

So hat Pyoro den Namen des Accounts auf ein Augen-Emoji geändert und den Banner des Accounts mit einem Bild von Alarmo geschmückt. Dies allein lässt Fans spekulieren – die weitläufige Deutung: „Es wird Zeit für eine Ankündigung“, die bald bevorstehen könnte. Kaum ein Strohhalm, eher ein Strohhälmchen.

Allerding, und das ist auch eine Randbemerkung: Am 5. November wird Nintendo die aktuellen Quartalszahlen vorstellen. Dann steht man Investoren wieder Rede und Antwort und Aktienkurse steigen oder fallen. Gerne nutzen große Unternehmen die Tage vor der Veröffentlichung von Geschäftsberichten für Ankündigungen. Die letzte volle Kalenderwoche vor dem 5. November hat heute begonnen.

Offiziell ist: Nintendo will den Switch-Nachfolger noch in diesem Geschäftsjahr vorstellen. Und da besteht noch kein akuter Handlungsbedarf, denn das Geschäftsjahr von Nintendo endet erst am 31. März 2025. Über bisherige Gerüchte rund um den Switch-Nachfolger könnt ihr euch in unserem Artikel-Archiv informieren.

via The Gamer, Reddit, Bildmaterial: Nintendo