Nintendo füllt den deutschen Pop-up-Store mit neuen Artikeln zu Super Mario

Nintendo hat den hiesigen Pop-up-Store bei My Nintendo mit neuen Super-Mario-Produkten gefüllt. Passend zum Schulstart gibt es jetzt unter anderem Power-Up-Ordner im A4-Format, Propellerpilz-Stifte und Notizzettel mit Super-Mario-Charakteren.

Auch nützlich: eine Multifunktionstasche und ein Mäppchen für Stifte. Eltern bestellen sich gleich einen neuen Hoodie, einen Kartenhalter oder eine Basecap mit. Natürlich ist auch alles andere möglich. Nintendo hat den (leider nur digitalen) Pop-up-Store im September erstmals geöffnet. Dort bietet man derzeit rotierende Produkte an, die es zuvor nur auf dem japanischen Markt gab.

Auf erste Super-Mario-Produkte folgten unter anderem Artikel zu The Legend of Zelda, Splatoon und Animal Crossing. Es ist unklar, wie lange die Produkte jeweils verfügbar sind. Falls ihr persönlichen Bedarf verspürt, solltet ihr lieber eher als später bestellen. Die neuen Produkte findet ihr hier.

Ein echter Nintendo Store, wie es in Japan mehrfach gibt, das wäre auch toll, oder? Die Chance auf einen echten physischen Pop-up-Store besteht: Bereits bei der Japan Expo 2024 vor einigen Wochen gab es einen solchen in Paris. Am kommenden Samstag gibt es in Zürich bei der Pop Con 2024 einen weiteren Pop-up-Store von Nintendo.

Bildmaterial: Nintendo