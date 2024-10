Mysteriöser Nintendo-Test: Plätze in Sekunden vergeben – Spekulationen kochen hoch

Es hat ziemlich genau eine Minute gedauert, dann waren die 10.000 Plätze für den mysteriösen „Playtest“ von Nintendo vergeben. Die Anmeldephase bis zum 15. Oktober – zumindest in Europa natürlich humorlos. In Japan wird per Los entschieden, während hierzulande auf „first come, first serve“-Basis zugewiesen wurde.

Wer jetzt glaubt, bei 10.000 Testern wird schon das ein oder andere durchsickern, muss seine Hoffnungen dämpfen. Der bekannte Dataminer OatmealDome hat bei Twitter erklärt, dass Teilnehmende einer Geheimhaltung via AGB zustimmen müssen.

Ob dies Fans wirklich davon abhält, Details nach außen zu tragen, wird sich zeigen. Manch einer macht sich schon darüber lustig. Nintendo ist sich der Lage sicherlich auch bewusst. „Das wird auf jeden Fall etwas Großes sein“, mutmaßt aufgrund der Geheimniskrämerei jedenfalls Content Creator Stealth40k. Apropos groß: 2,2 GB sollten sich Teilnehmer freihalten.

Die Spekulationen kochen derweil hoch. Twitter-Nutzer Nathan vermutet, es könne irgendwas mit dem GameCube zu tun haben. Die kastenartige Struktur, welche Nintendo in der Begleitgrafik zum Playtest nutzt, gibt es auch im GameCube-Menü. GameCube-Games bei Nintendo Switch Online, das wäre gewiss eine logische Schlussfolgerung. Aber auf solche Playtests hätte Nintendo dann verzichtet, als man N64-Spiele hinzufügte. Wieso also diesmal?

Twitter-Nutzer Reallysoftuser geht in eine andere Richtung. Ebenfalls basierend auf der Begleitgrafik – mehr haben wir eben nicht – merkt er an, dass sie der Promo-Grafik zum Miiverse ähneln würde. Da sind die Wünsche wohl eher Vater des Gedanken.

Der Spieltest läuft vom 23. Oktober bis zum 5. November 2024. In anderen, greifbaren Neuigkeiten: Ab heute sind F-Zero: GP Legend und F-Zero Climax bei Nintendo Switch Online verfügbar. F-Zero Climax feiert damit sein Debüt im Westen.

Bildmaterial: Nintendo