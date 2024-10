Mysteriöser Nintendo-Test: Nur 10.000 sind dabei und anmelden müsst ihr euch schnell

Es klingt irgendwie nicht richtig, Nintendo „unberechenbar“ zu nennen. Aber wie würdet ihr es denn nennen, wenn Nintendo in den Wochen, in denen die Welt (und Investoren) gespannt auf die Enthüllung des Switch-Nachfolgers wartet, einen Wecker und tags darauf ein mysteriöses „Playtest Program“ für Switch Online vorstellt?

Noch in diesem Monat lädt Nintendo nämlich kurzfristig Fans ein, um eine mysteriöse neue Switch-Online-Funktion zu testen. 10.000 Fans weltweit sollen dazu zugelassen werden. Man nennt diese Projekt das „Nintendo Switch Online: Playtest Program“. Es soll sich um eine neue Funktion für Nintendo Switch Online handeln, mehr ist nicht bekannt.

Wer mitmachen will, muss über eine aktive „Nintendo Switch Online“-Mitgliedschaft inklusive „Expansion Pack“-Erweiterung verfügen und sich rechtzeitig anmelden. Für den Playtest muss dann eine „exklusive Software“ auf die Switch-Konsole heruntergeladen werden, um teilnehmen zu können.

Teilnehmer müssen darüber hinaus mindestens 18 Jahre alt sein und natürlich ein Nintendo-Konto besitzen, das entweder in Japan, den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien oder Spanien registriert ist. Die Anmeldungen werden am 10. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit über Nintendos Anmeldeformular eröffnet und enden am 15. Oktober. Der Spieltest selbst läuft vom 23. Oktober bis zum 5. November 2024.

Außerhalb Japans wird die Zulassung auf „First come, first serve“-Basis erteilt. In Japan gibt es wie so oft eine Auslosung. Fans spekulieren jetzt natürlich heftig, worum es sich handeln könnte. Ernsthafte Hinweise oder Vermutung gibt es jedoch nicht.

