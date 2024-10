In Japan heizt ein SNES-Remake erfolgreich Super Mario Party Jamboree ein

Wir blicken zurück auf die japanischen Verkaufscharts der beiden Wochen vom 14. Oktober bis zum 27. Oktober 2024. In beiden Wochen gab es starke Neueinsteiger, von denen einer die Spitze seitdem unangefochten verteidigt.

In der Woche vom 14. bis zum 20. Oktober war das Super Mario Party Jamboree. Das neue Party-Abenteuer von Nintendo verkaufte sich allein im Handel exakt 227.569 Mal. Da blieb dem beliebten Professional Baseball Spirits 2024-2025 mit 69.078 Einheiten nur Platz zwei.

Super Mario Party Jamboree reichten dann in der zurückliegenden Woche 81.393 weitere Einheiten, um Platz eins zu verteidigen. Dahinter geht Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven mit 70.367 (Switch-Version) ins Ziel. Kumuliert mit der PS5-Version (32.157 Einheiten) und der PS4-Version (12.367) hätte es auch locker für die Spitze gereicht.

Anders als vermutlich bei uns im Westen macht das Remake des SNES-Klassikers also schon in der zweiten Woche von Jamboree selbigem den Platz streitig. Kein Wunder, das Original ist das erfolgreichste Spiel der SaGa-Serie. Beachtlich ist das trotzdem, denn natürlich ist „Mario Party“ ungleich populärer und „Jamboree“ legte zudem den drittstärksten Serienstart hin, wie Game Data Library weiß.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ist ein „fantastisches Remake“, befand auch unser Test. Was das Alleinstellungsmerkmal des Remakes ist, das verriet uns Shinichi Tatsuke kürzlich in einem Interview.

Aktuelle Software-Charts:

[NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 81,393 (308,962) [NSW] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 70,367 (New) [PS5] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 32,157 (New) [PS5] Call of Duty: Black Ops 6 (Activision, 10/25/24) – 26,947 (New) [NSW] Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (10/24/24) – 12,411 (New) [PS4] Romancing SaGa 2 Remake (Square Enix, 10/24/24) – 12,367 (New) [PS5] Professional Baseball Spirits 2024-2025 (10/17/24) – 10,182 (79,260) [NSW] Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 7,567 (288,879) [PS5] Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (10/24/24) – 7,133 (New) [NSW] Sonic X Shadow Generations (SEGA, 10/25/24) – 7,021 (New)

Hardware-Charts:

Switch OLED – 46.256 (8.092.295) Switch Lite – 15.790 (6.167.667) PlayStation 5 – 9.829 (5.242.422) Switch – 5.678 (19.928.186) Xbox Series X Digital – 536 (3.367) PS5 Digital – 2.116 (863.335) Xbox Series S – 557 (321.845) Xbox Series X – 108 (307.942) PlayStation 4 – 38 (7.928.656)

via Gematsu, Gematsu, Bildmaterial: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Square Enix, Xeen