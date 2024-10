Dragon Ball und Silent Hill 2 in Japan geschlagen – stattdessen gewinnt ein klassisches JRPG

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 7. Oktober bis zum 13. Oktober 2024 liegen vor. In der ersten Woche ist außer „Sword Art Online“ nicht viel passiert.

Der neue Live-Service-Ableger platzierte sich mit Switch- und PS4-Version auf den Rängen zwei und drei und wurde kumulativ etwa 24.000 Mal verkauft. Kein Vorbeikommen an Zelda: Echoes of Wisdom, das sich weitere 48.000 Mal verkaufen konnte.

Weitaus aufregender: die zurückliegende Woche vom 7. bis zum 13. Oktober 2024. Da erschienen natürlich auch in Japan zahlreiche Blockbuster und anders als vermutlich in großen Teilen der Welt gewann hier Metaphor: ReFantazio das Rennen vor Dragon Ball: Sparking! ZERO.

PS4- und PS5-Version des neuen Atlus-RPGs verkauften sich kumuliert 108.000 Mal. Schon die PS5-Version allein (82.827 Einheiten) reicht für Platz eins. Silber holt Dragon Ball: Sparking! ZERO mit 63.922 Einheiten und relativ abgeschlagen geht Silent Hill 2 Remake mit 29.374 Einheiten ins Ziel.

In den meisten westlichen Ländern dürfte die Reihenfolge andersherum ausgesehen haben. Aus Deutschland wissen wir: Dragon Ball: Sparking! ZERO landete in den PS5-Rankings auf Rang eins, gefolgt von Silent Hill 2 Remake und Metaphor.

Das dürfte angesichts der bereits kommunizierten Verkaufszahlen weltweit ähnlich in weiteren Ländern aussehen: Das neue „Dragon Ball“ konnte sich in 24 Stunden bereits drei Millionen Mal verkaufen, während Metaphor und Silent Hill 2 auf jeweils eine Million zurückblicken.

Die Software-Charts:

[PS5] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 10/11/24) – 82.827 (New) [PS5] Dragon Ball: Sparking! ZERO (Bandai Namco, 10/11/24) – 63.922 (New) [PS5] Silent Hill 2 (Konami, 10/08/24) – 29.374 (New) [PS4] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 10/11/24) – 25.385 (New) [NSW] Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo, 09/26/24) – 19.710 (268.039) [NSW] Wizardry (Superdeluxe Games, 10/10/24) – 8.061 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6.372 (6.025.572) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.695 (3.652.504) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 4.310 (7.930.668) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4.188 (1.442.980) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (12/07/18) – 3.347 (5.598.422) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3.296 (3.643.580) [NSW] Pro Baseball 2024-2025 (Konami, 07/18/24) – 2.910 (303.019) [NSW] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 09/27/24) – 2.784 (20.718) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 2.665 (5.423.808) [NSW] SAO: Fractured Daydream (Bamco, 10/03/24) – 2.172 (16.010) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 2.002 (1.143.230) [PS5] Wizardry (Superdeluxe Games, 10/10/24) – 1.918 (New) [NSW] SUNSOFT is Back (SUNSOFT, 10/10/24) – 1.915 (New) (1.915) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1.787 (1.037.703) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 1.759 (1.935.378) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 1.713 (3.032.157) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1.670 (1.335.654) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 1.662 (4.372.700) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 1.623 (2.341.847) [PS5] SAO: Fractured Daydream (Bandai Namco, 10/03/24) – 1.536 (11.181) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1.523 (2.334.111) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1.478 (2.513.509) [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 1.319 (88.891) [PS5] EA Sports FC 25 (Electronic Arts, 09/27/24) – 1.304 (17.714)

Hardware-Sales:

Switch OLED – 33.253 (8.008.745) Switch Lite – 16.975 (6.134.966) PlayStation 5 – 9.877 (5.222.944) Switch – 4.854 (19.917.860) PS5 Digital – 1.927 (859.553) Xbox Series S – 289 (319.828) Xbox Series X – 136 (307.687) PlayStation 4 – 29 (7.928.584)

via Gematsu, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero