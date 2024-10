Die Magazine Edition zu Neptunia Riders VS Dogoos ist nicht ganz so verrückt wie das Spiel

So kommt man natürlich auch in die News-Spalten: Innerhalb von weniger Wochen ein Spiel für 2025 ankündigen, sich dann auf den Monat Januar festlegen und wenig später auf den 25. Januar 2025 konkretisieren. An diesem Tag wird das knallige Neptunia Riders VS Dogoos erscheinen, wie Idea Factory bekannt gibt.

Handfeste Neuigkeiten gibt es aber auch: in Form der Magazine Edition. Die stellt sich als unerwartet „normal“ heraus. Enthalten sind Poster, Sticker, ein Artbook, ein Soundtrack und einige digitale Boni. Der Aufpreis hält sich mit insgesamt 69,99 US-Dollar aber auch in Grenzen.

In einer bunten Welt, in der man mit einem Motorrad versucht, hundeähnliche „Dogoos“ zu beseitigen, wäre durchaus noch mehr möglich gewesen. Neben der Magazine Edition wird es im Westen auch eine Standardversion und eine Digital Deluxe Edition geben.

Neptunia Riders VS Dogoos wird für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Lokalisiert wird der Titel zusätzlich auf Französisch und Spanisch – deutschsprachige Neptunia-Fans gehen also leider leer aus. Es gibt englische und japanische Sprachausgabe.

Es handelt sich um einen Neptunia-Ableger und ein „Motorcycle-Action-Game“. Ihr findet euch in einer Welt wieder, die diesmal nicht Gameindustri heißt. Ansonsten aber ist der Titel des Spiels recht aussagekräftig. Hier seht ihr nochmal den Ankündigungstrailer.

Die Magazine Edition:

Bildmaterial: Neptunia Riders VS Dogoos, Idea Factory, Compile Heart