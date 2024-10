Coco, Ghibli und Der kleine Prinz: Sopa will ein emotionales, magisches Adventure werden

Studio Bando bringt eine erste Demo zu Sopa: Tale of the Stolen Potato bei Steam an den Start. Die Demo bietet einen Umfang von etwa 30 Minuten und wird während des Steam Next Fest vom 14. bis zum 21. Oktober 2024 spielbar sein. Die Veröffentlichung des Adventures ist noch in diesem Jahr für PCs, PlayStation, Switch und Xbox sowie im Xbox Game Pass geplant.

„Sopa: Tale of the Stolen Potato ist ein emotionales, magisches Adventure, das auf der Suche nach den Zutaten für Großmutters Suppenrezept tief in den dichten, grünen Dschungel Südamerikas führt“, so die erste Einführung der Macher.

Die Reise beginnt in der Speisekammer der Oma. Miho will nur eine Kartoffel holen, doch etwas Unglaubliches passiert: Er wird in ein fernes, fantastisches Land gezogen, in dem er die Spuren eines geheimnisvollen, großen Reisenden nachverfolgen muss. In einer Welt endloser Wüsten, schwebender Berge und sprechender Tiere kämpft ihr euch durch und trefft auf allerlei sonderbare Wegbegleiter.

Die Inspirationen hinter dieser Geschichte um Familie, Abenteuer und all die Dinge, die wir kommenden Generationen hinterlassen: Coco, Hayao Miyazaki und konkret Chihiros Reise ins Zauberland sowie Der kleine Prinz. So „wohltuend wie der erste Löffel heiße Suppe an einem kalten Tag und so lebendig wie eine uralte Erinnerung“. Die Steam-Seite findet ihr hier.

Bildmaterial: Sopa: Tale of the Stolen Potato, Studio Bando