Stellarkrone bringt ein Paldea-Phänomen ab sofort auch ins Pokémon-Sammelkartenspiel

The Pokémon Company hat mit „Stellarkrone“ heute die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel veröffentlicht. Die neuen Booster, Displays und Trainer-Boxen sind ab sofort erhältlich.

Bei Amazon findet ihr einen offiziellen Brand-Store* mit allen verfügbaren Produkten zur neuen Erweiterung. Mit dieser Erweiterung wird man das Phänomen der Terakristallisierung aus Pokémon Karmesin und Purpur auch ins Sammelkartenspiel transportieren.

Die Erweiterung „Stellarkrone“ führt nämlich die neuen Stellar-Terakristall-Pokémon-ex ein. „Jedes Stellar-Terakristall-Pokémon-ex hat eine besondere Attacke, die nach einem Edelstein benannt ist und drei verschiedene Energietypen benötigt, um sie einzusetzen“, erklärt The Pokémon Company dazu.

Zusätzlich bietet diese Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel neue, einzigartige Illustrationen, welche die Stellar-Terakristall-Pokémon-ex gebührend glänzen lassen. Dazu gibt es erste Begegnungen mit Briduradon, Hydrapfel und dem legendären Pokémon Terapagos.

The Pokémon Company gibt zudem bekannt, dass der Pokémon-Shop im duo flagshipstore in Berlin am Potsdamer Platz (The Playce) um einen Stellarkrone-Bereich erweitert wird. Diesen Bereich findet ihr vom 16. September bis zum 12. Oktober vor, dabei gibt es verschiedene Attraktionen wie eine Fotoecke, einen TCG-Bereich und die Chance auf Geschenke.

Bildmaterial: The Pokémon Company