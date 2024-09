Wäre Spoiler gewesen: Zelda: Tears of the Kingdom sollte zunächst anders heißen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hätte beinahe auf einen anderen Titel gehört – „Tears of the Dragon“. Das erklärt Produzent Eiji Aonuma im kürzlich veröffentlichten „Master Works“-Kompendium zum Spiel – Nintendo Everything berichtet.

Wie wir wissen, fiel die Wahl letztlich auf „Tears of the Kingdom“ und warum das so ist, erklärt Aonuma ebenso. Demnach habe man den Titel „Tears of the Dragon“ lange in Erwägung gezogen, er sei gar Teil der Endauswahl gewesen. Das Team entschied sich allerdings dagegen, weil es befürchtete, der Titel könnte die Geschichte des Spiels spoilern.

Zur Erinnerung – große Spoiler voraus: Die Identität des Lichtdrachen spielt in „Tears of the Kingdom“ eine zentrale Rolle. Im Verlauf finden SpielerInnen heraus, dass es sich bei dem Drachen um niemand geringerem als Prinzessin Zelda handelt. „Es wäre ein Problem gewesen, wenn durchgesickert wäre, dass der Lichtdrache Zelda ist“, zieht Aonuma den naheliegenden Schluss.

Entsprechend entschied man sich mit „Tears of the Kingdom“ für einen etwas weniger aussagekräftigen Titel. Der geht übrigens auf einen der Mitarbeitenden der Abteilung Entertainment Planning and Development (EPD) zurück.

