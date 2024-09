Tomomi Sano ist die erste weibliche Directorin in der Zelda-Geschichte

In dieser Woche erscheint endlich Zelda: Echoes of Wisdom und Nintendo fiebert der baldigen Veröffentlichung mit uns gemeinsam und einer neuen Ausgabe von „Ask the Developer“ – dem Interview-Format von Nintendo mit den Machern der Spiele.

Dabei erfahrt ihr allerhand interessante Hintergrundinformationen und natürlich auch hochoffiziell, dass Grezzo das Studio hinter Echoes of Wisdom ist. Aber auch, dass es mit Tomomi Sano den ersten weiblichen Director in der Zelda-Geschichte gibt.

Tomomi Sano ist Teil der Production Group 3 von Nintendo und fungierte als Directorin auf der Nintendo-Seite, während Satoshi Terada diese Funktion seitens Grezzo ausfüllte. Sano arbeitete zuvor schon in unterstützender Funktion für Directors und war an Ocarina of Time 3D, Majora’s Mask 3D und Link’s Awakening beteiligt. Auch an Twilight Princess HD und an Mario & Luigi: Brothership wirkte sie mit.

„Hallo, ich bin Tomomi Sano. Ich war von Nintendos Seite aus der Director für diesen Titel. Meine Aufgabe bestand darin, die Produktion für dieses Projekt zu leiten und zu koordinieren, Anpassungen vorzuschlagen und dann das Ergebnis zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das von Grezzo entwickelte Gameplay mit der Zelda-Reihe übereinstimmt“, führt Sano sich selbst im Interview ein.

Eiji Aonuma selbst ergänzt: „Ich frage sie fast immer, an den Remakes von „The Legend of Zelda“ mitzuarbeiten, an denen Grezzo arbeitet“. Sano hat also nicht nur viel Erfahrung mit Zelda, sondern speziell auch sehr viel Erfahrung mit Remakes der Serie und mit der Zusammenarbeit mit Grezzo.

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit lernen wir am 26. September 2024 kennen, dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für Nintendo Switch. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo