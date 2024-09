Tokyo Game Show 2024: Square Enix stellt Line-up und Bühnen-Programm im Detail vor

Square Enix hat das Line-up für die bevorstehende Tokyo Game Show 2024 veröffentlicht. Wie immer gibt es dabei keine Überraschungen, denn sonst wären die späteren Überraschungen keine solchen mehr.

Es wäre gleichwohl nicht das erste Mal, dass man das Line-up in den Wochen vor der Messe noch einmal erweitert. Für den Moment dürfen sich die Besuchenden in Japan auf spielbare Demos zu Dragon Quest III HD-2D Remake, Fantasian Neo Dimension und Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven freuen.

Präsentiert werden in Videoform außerdem die neue Mobile- und PC-Portierung von Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz sowie noch einmal Visions of Mana, Final Fantasy XVI und PowerWash Simulation. Final Fantasy XIV gibt es wie gewohnt auch in einer Stage-Show. Eine solche ist auch zu Life is Strange: Double Exposure geplant, das nicht spielbar ist.

Immer interessant: Der Stage-Plan von Square Enix zu Tokyo Game Show. Er verrät oft schon vorher, wann und wo es Neuigkeiten geben könnte. Diesmal ist der Plan aber sehr konkret und lässt kaum Freiraum für Spekulationen. Ausgenommen: Die NieR-Show, über die wir hier schreiben.

Die Stage-Shows

Dragon-Quest-Fans, insbesondere die daheimgebliebenen, freuen sich auf den 27. September um 21 Uhr japanischer Zeit. Host Eiko Kano wird dann Dragon Quest III HD-2D Remake spielen. Special-Guest dabei: Yuji Horii. Am 29. September um 13:30 Uhr gibt es eine weitere Show mit Live-Gameplay.

Ähnliche Stage-Shows gibt es am 28. September um 13 Uhr japanischer Zeit zu Fantasian Neo Dimension (mit Hironobu Sakaguchi und Nobuo Uematsu) sowie um 15 Uhr japanischer Zeit zu Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

Am 29. September wird man sich in einer Stage-Show gemeinsam mit den japanischen Synchronsprechern der PC-Version von Final Fantasy XVI widmen und deren Veröffentlichung um 11:30 Uhr japanischer Zeit feiern. Um 14:50 Uhr gibt es den neuen Produzentenbrief von Naoki Yoshida zu Final Fantasy XIV.

Zum Abschluss der Messe gibt es um 16:30 Uhr japanischer Zeit die Tokyo Game Show 2024 Square Enix Asia Special Show, die sich auch für alle andern lohnen dürfte. Hier gibt es gemeinsam mit den Producern noch einmal einen Blick auf Dragon Quest III HD-2D Remake und Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sowie zusätzlich zu Spielen, die auf der Messe präsentiert wurden. Die Show richtet sich an englischsprachige NutzerInnen.

Gematsu hat eine fein säuberliche Liste mit allen Games, Stage-Shows und Programmen parat, falls ihr noch mehr in die Tiefe wollt. Die Tokyo Game Show findet vom 26. bis zum 29. September 2024 statt. Die offizielle Website zur Messe von Square Enix findet ihr hier.

Bildmaterial: Square Enix