Soundtrack zu Life is Strange: Double Exposure erscheint auf Vinyl, aber es gibt einen Haken

Es geht auf die Zielgerade: Am 29. Oktober 2024 erscheint Life is Strange: Double Exposure. Der Titel wird nicht nur Max zurückbringen, sondern natürlich auch ein anderes, wichtiges Spielelement: Musik. Seit dem Erstling ist die Reihe bekannt für ihre gefühlvolle Auswahl des Soundtracks. Auch Double Exposure soll hier keine Ausnahme bilden.

„Diesmal steuern unter anderen dodie, chloe moriondo und Matilda Mann ihre Musik bei und erschaffen damit eine perfekte Grundlage für die mysteriöse und dramatische Geschichte, in der die Protagonistin Max über zwei verschiedene Zeitlinien hinweg versucht, das Rätsel um den Mord an ihrer Freundin zu lösen und zu verhindern“, erklärt Square Enix.

Um den Soundtrack gebührend zu feiern, wird man zeitgleich mit dem Launch des Spiels auch ein Vinyl veröffentlichen. Die physische LP des Soundtracks gibt es allerdings nur als Teil der Collector’s Box zum Spiel und exklusiv im Square Enix Store.

Sie enthält neben er 12-Zoll-Schallplatte auch ein 32-seitiges Mini-Artbook, vier doppelseitige 12-Zoll-Artcards und eine Nachbildung des Eulen-Ansteckers. Zudem ist das Spiel nicht enthalten. Wer es nur auf das Vinyl abgesehen hat, muss also ein bisschen drauflegen.

„Eine digitale Version des Soundtracks wird ab 29. Oktober über digitale Anbieter zum Kauf und zum Streamen verfügbar sein. Der digitale Soundtrack enthält nicht dieselbe Titelliste wie die Schallplatte, aber alle Singles des Spiels werden separat zum Kauf und Streamen verfügbar sein“, so Square Enix.

Einige der Singles aus dem Soundtrack gibt es schon jetzt zu hören: chloe moriondo – September, Tessa Rose Jackson – So This is Lonely und dodie – Someone Was Listening sind bereits verfügbar. „Weitere Singles für zusätzliche Tracks werden in Zukunft über die Social Channels von Life is Strange eröffentlicht.“

Die Tracklist der Vinyl:

SEITE A

dodie – Someone Was Listening

Matilda Mann – Everything I’m Not

Tessa Rose Jackson – So This is Lonely

JFDR – Spectator

Ape Dos Mil – Missing Out

Tessa Rose Jackson – Under & Over

chloe moriondo – September

SEITE B

Tessa Rose Jackson – Wake

Pale Honey – The Heaviest of Storms (Devotion Pt. 1)

New Dad – Under My Skin

Lights on Moscow – I Must Come Clean

Tessa Rose Jackson – I Think You Change

Tessa Rose Jackson – Illusion

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games