Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint in einer Collector’s Edition im Westen

Gute Nachrichten für Yakuza-Fans. Die gestrige Ankündigung von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii war schon eine feine Überraschung und so geht es auch weiter. Ryu Ga Gotoku kündigte nämlich eine physische Veröffentlichung an.

Das war durchaus nicht selbstverständlich, denn das letzte Gaiden-Spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erschien im Westen nur digital. Mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nimmt man sich das Fan-Feedback also zu Herzen.

Bei Twitter stellte man eine Collector’s Edition vor, welche neben dem Spiel für PS5 oder Xbox auch eine Acryl-Figur von Piraten-Majima, eine Piraten-Flagge, eine Goldmünze und eine Augenklappe enthält. Darüber hinaus gibt es digitale Boni. Der Tweet kündigt die Collector’s Edition für Nordamerika und Europa an.

In Japan gibt es übrigens auch eine Sammleredition, die sogenannte Complete Box. Sie bietet größtenteils die gleichen Inhalte, zusätzlich aber ein Artbook, das westliche Fans bestimmt auch gerne gesehen hätten. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird schon am 28. Februar 2025 für PCs, Xbox und PlayStation erscheinen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii verschlägt euch in der Rolle von Fan-Liebling Goro Majima auf Hawaii, wo ihr zum waschechten Piraten werdet und euch auf die Suche nach Madlantis begebt. Anders als in der Hauptreihe besinnt sich der Ableger auf die Action-Wurzeln der Yakuza-Serie.

Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio