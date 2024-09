Lies of P: Director bietet Appetizer zum DLC und steckt Ziele für das Sequel ab

Ein Nachfolger zum südkoreanischen Soulslike-Hit Lies of P ist nur eine Frage der Zeit. Über erste konkrete Hinweise zu einem zweiten Spiel berichteten wir erst kürzlich. Vorher steht aber noch ein DLC zum Original auf dem Zettel und zu eben diesem äußerte sich nun Director Jiwan Choi via Twitter.

„Es ist kaum zu glauben, dass ein Jahr vergangen ist, seit wir Sie zum ersten Mal nach Krat eingeladen haben“, so Choi. „Während wir die Hitze des bisher heißesten Sommers in Korea ertragen und fleißig am kommenden DLC arbeiten, sind Ihre kontinuierliche Unterstützung und Liebe alles für uns und motivieren uns, die Welt von Lies of P aufzubauen.“

Er fügt hinzu: „Für den DLC von Lies of P und die Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, besser machen und uns in Bereichen verbessern, in denen wir noch Raum zum Wachsen haben.“ Choi gibt zu: „Es mag einfach klingen, aber ich glaube, dass es alles andere als einfach ist, sich an die Grundlagen zu halten. Zum Glück habe ich tolle Kollegen, denen ich voll vertrauen kann.“

Und weiter: „Es ist lustig, wie die Zeit zu krabbeln scheint, wenn ich als Gamer auf mit Spannung erwartete Spiele warte, aber sie vergeht wie im Flug, wenn ich an einem arbeite. Diese Lücke zu schließen, ist vielleicht das, wonach ich am meisten streben muss.“

Als Appetizer liefert Choi dann auch noch ein neues Musikstück und Artwork aus dem DLC – das Musikstück findet ihr hier, das Artwork unterhalb:

via VGC, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio