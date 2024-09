Ehemaliger Nintendo-Künstler denkt, wir kriegen eine Star-Fox-Verfilmung

Mit Der Super Mario Bros. Film hat Nintendo – in Kooperation mit Illumination – im letzten Jahr einen gewaltigen Erfolg gefeiert. Folgerichtig ist eine Fortsetzung bereits beschlossene Sache und mit The Legend of Zelda bekommt auch eine weitere große Nintendo-Marke ihren ersten Leinwand-Auftritt spendiert.

Wenn es nach dem ehemaligen Nintendo-Künstler Takaya Imamura geht, könnte sich künftig gar eine weitere Marke dazugesellen. Er hält einen Film zur „Star Fox“-Serie für wahrscheinlich, wie er im Gespräch mit The Gamer im Rahmen der Gamescom verriet.

Wir erinnern uns: Imamura arbeitete an diversen großen Nintendo-Marken, darunter auch an F-Zero und Star Fox. In letzterer sieht er offenbar das Potenzial für die große Leinwand. „Das ist nur mein persönliches Gefühl, aber ich denke, von diesen beiden Spielen hat [Shigeru] Miyamoto die stärksten Gefühle für Star Fox“, so Imamura.

„Ich denke also, dass wir irgendwann ein weiteres Spiel, einen Film [oder] eine Art Neuentwicklung der IP sehen werden, aber ich weiß nicht, wann oder was“, so Imamura weiter. Wenn es sich jedoch um einen Film handelt, hätte das Projekt Imamuras volle Unterstützung: „Ich habe bereits mit Miyamoto gesprochen und gesagt, wenn es einen Film geben wird, rufen Sie mich bitte an, weil ich dabei sein möchte.“

Imamura arbeitete von 1989 bis 2021 mit Nintendo an zahlreichen Spielen zusammen. Mittlerweile widmet er sich mit OMEGA 6: The Triangle Stars einem Projekt, das von Nintendo losgelöst ist.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo